Воронежская облдума наладила связь с гражданами по "удаленке"

Прием обращений в дистанционном формате активно используют депутаты регионального парламента. С июля по сентябрь от жителей Воронежской области поступило более 600 вопросов.

Всего же за девять месяцев 2020 года парламентарии приняли более двух тысяч заявлений граждан - через приемные облдумы и "Единой России", а также непосредственно в избирательных округах. Большинство вопросов касалось социальной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Также жителей волнуют проблемы ЖКХ, экономики, соблюдения законности и обеспечения правопорядка. По всем обращениям были приняты меры.

- Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, работа с обращениями граждан не прекращается и в региональном парламенте, и в партийных приемных, и в личных депутатских приемных в избирательных округах. Наш главный приоритет - это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Для этого депутаты используют различные формы дистанционной работы: прием обращений в письменном виде, по электронной почте, телефону, общение с воронежцами в соцсетях и с помощью видеоконференций, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума

Хороший отклик нашли и тематические приемы граждан. Так, с 5 по 9 октября депутаты облдумы вместе с экспертами консультировали пожилых граждан в 40 партийных приемных "Единой России". За неделю они приняли свыше 450 обращений по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, а также решения бытовых проблем. В режиме видеоконференции состоялся диалог с персоналом и постояльцами областного геронтологического центра.

Со 2 по 6 ноября пройдут тематические приемы по вопросам жилищно-коммунальной сферы.

Заместитель председателя комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам, руководитель региональной партийной приемной Марина Андрейчук отметила, что специалисты пробуют и новые форматы работы с заявителями:

Фото: Воронежская областная Дума

- Чтобы дать возможность всем жителям региона получить консультативную либо практическую помощь, мы принимаем обращения по телефону, через официальный сайт партии, по электронной почте и SMS. Начинаем активно использовать видеосвязь. Обращение запускаем в работу в день получения: определяем ответственного специалиста, намечаем пути решения и в минимальные сроки стараемся дать ответ.

Справка

Письменные обращения в приемную областной думы можно отправить почтой по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. В тексте нужно обязательно указать название законодательного органа власти либо должность или ФИО депутата, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес и контактный телефон. Суть предложения, заявления или жалобы излагайте кратко. В конце поставьте дату и личную подпись. При необходимости приложите документы или материалы либо их копии.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. В исключительных случаях, а также при направлении запроса этот срок может быть продлен на 30 дней.

Обращения также можно направить в электронную приемную на официальном сайте Воронежской областной думы. Внимательно заполняйте разделы регистрационной формы. Формулируйте вопросы четко и корректно. Обязательно указывайте адресата обращения (депутата или профильный комитет), свои ФИО, телефон, e-mail и почтовый адрес. Документы можно прикрепить в электронном виде или направить по почте. Такое обращение также будет рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации.

Справки по телефону: (473) 277-93-13.