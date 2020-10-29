Житель Тамбовской области поджег квартиру с женой и тремя детьми

Мужчина из Котовска попытался спалить дом, где находилась его супруга и малолетние дети. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении СК по Тамбовской области.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября ранее судимый 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог своего жилища в двухквартирном доме. Внутри дома находились члены семьи подозреваемого - 30-летняя супруга и дети в возрасте семи, десяти и двенадцати лет. Они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Обстоятельства преступления устанавливаются, идет розыск злоумышленника.