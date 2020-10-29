Читинского блогера осудят за призывы к массовым беспорядкам

В Чите перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в призывах к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности (статьи 212 и 280 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю, в апреле 2020 года подозреваемый разместил в интернете на своем канале видеозапись.

"В ролике содержались призывы к массовым беспорядкам, а также осуществлению экстремистской деятельности, сопряженных с угрозой применения насилия в отношении представителей власти", - говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.