Еще 3600 мест в школах создадут в пяти регионах РФ

До конца года в пяти регионах страны - Якутии, Краснодарском крае, Иркутской, Свердловской и Челябинской областях - в рамках национального проекта "Образование" создадут дополнительно 3600 новых мест в школах.

"Для софинансирования таких расходов перераспределим субсидии из федерального бюджета - более 730 миллионов рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

В этом и следующем годах на создание новых мест в российских школах предусмотрено около 75 миллиардов рублей. "Важно, чтобы эти средства использовались как можно более эффективно, с учетом реальных потребностей и возможностей каждого региона", - подчеркнул глава кабинета министров.