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29.10.2020 05:36

Рыбные рубежи

Готовы ли дальневосточные производители увеличивать экспорт водных биоресурсов
Текст: Анна Бондаренко (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 245(8299)
Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предполагает, что к 2024 году продажа продукции агропромышленного комплекса ДФО существенно вырастет, в том числе и за счет экспорта водных биоресурсов. Что может помешать осуществить планы и хватит ли рыбы внутреннему рынку, "РГ" спросила у руководителей отраслевых сообществ.

Александр Дупляков, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока:

- Наша подотрасль экспортно-ориентированная - на внутреннем рынке спрос на краба ограничен покупательной способностью. Запасы находятся на высоком уровне и вряд ли стоит ждать их заметного роста. За последние годы удалось побороть проблему браконьерского промысла, который раньше вели в исключительной экономической зоне РФ суда-подфлажники. Ситуация изменилась кардинально благодаря пограничному контролю и тому, что такой краб невозможно продать за границей: поставка должна сопровождаться документами, подтверждающими легальность вылова. Конечно, остается проблема "бытового браконьерства", в том числе и в подзоне Приморье, но и это можно прекратить, исключив возможность реализации продукции. Увеличить объем выручки от экспорта краба можно только за счет роста его стоимости на внешних рынках - в нашем случае переработка снизит цену, так как живая продукция более востребована. В целом по бассейну экспорт надо увеличивать за счет перспективных объектов - иваси, скумбрии, глубоководных видов рыб. Но в условиях пандемии строить планы сложно, ситуация на рынках сбыта нестабильная, вводятся ограничения на ввоз продукции, например, в Китай.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая:

- Увеличение вылова ограничено ресурсной базой, поэтому наращивать объемы долго, а в большом количестве невозможно. Но и в концепции развития экспорта речь прежде всего идет об увеличении доходов от стоимости товара. Это можно сделать за счет роста доли продукции глубокой переработки, которую производят на судах и береговых производствах: заработали несколько новых фабрик в Приморье, на Камчатке, в Сахалинской области. Нужно развивать новые рынки сбыта, а на имеющихся ключевых - прежде всего в Европе - укреплять позиции российских экспортеров минтая, запускать программы продвижения нашей рыбы. Перспективным выглядит потребительский рынок КНР. В этом году российские добытчики минтая демонстрируют значительные показатели как по объему, так и по стоимости экспорта, но внутренний рынок при этом не страдает: за шесть месяцев 2020 года на него было поставлено столько продукции, сколько за весь 2019-й.

Роман Витязев, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры:

- У аквакультуры ДФО есть потенциал развития, но, чтобы существенно увеличить объемы производства товарной продукции и, как следствие, экспорта, необходимо "расшить" узкие места, сдерживающие развитие предприятий нашей отрасли. Одно из них касается сложностей с предоставлением земли на побережье, рядом с рыбоводными участками. Ограничения в природоохранном и водном законодательстве не позволяют пользователям размещать на них даже элементарную инфраструктуру, необходимую для обслуживания морских участков, не говоря уже о полноценных заводских мощностях.

Необходимо скорейшее увеличение пропускной способности пограничного перехода Краскино (РФ) - Хуньчунь (КНР), через который идет в Китай основной экспортный поток нашей продукции. Эта проблема актуальна не только для предприятий марикультуры, но и для многих рыбодобывающих компаний.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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