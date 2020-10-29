В течение трех лет на территории ДФО будет обустроено 22 погранперехода. Об этом говорится в Национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В число данных пунктов пропуска (ПП) вошли морские - Ванино, Петропавловск-Камчатский, Холмск, Невельск, Находка, Корсаков и Восточный, железнодорожные - Нижнеленинское, Пограничный, Наушки и Забайкальск, автомобильные - Марково, Кани-Курган, Забайкальск, Краскино, Турий Рог, Полтавка, Монды, Кяхта, Пограничный и Староцурухайтуйский, воздушный - Петропавловск-Камчатский (Елизово). Их доля в общем объеме грузооборота по ДФО составляет 77 процентов (а в целом на округ приходится больше четверти общероссийской перевалки грузов через госграницу).

Обустройство позволит увеличить пропускную способность этих объектов в два раза.

В дальнейшем, по мере реализации проектов в режиме ТОР и СПВ, будет рассмотрена возможность строительства и реконструкции морских пунктов пропуска Беринговский, Советская Гавань, Владивосток, Зарубино и Певек, воздушных - Благовещенск, Хабаровск (Новый), Якутск и Чита (Кадала), железнодорожного - Махалино и пешеходного - Благовещенск, а также еще 12 ПП различной специализации.

С 2021 года начнется поэтапный переход приоритетных пунктов пропуска на режим работы, определенный законом о свободном порте Владивосток. В частности, уже действует электронное декларирование грузов, установлены предельные сроки осуществления госконтроля, реализован механизм "единого окна".

Напомним, во время своей недавней рабочей поездки по Дальнему Востоку Михаил Мишустин отметил плохое состояние здешних пунктов пропуска.

- Когда нет нормальных переходов, впечатление от той страны, куда люди едут, тоже соответствующее - там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение, а здесь, к сожалению, беда, - констатировал премьер.

- В 2016 году от упраздненной "Росграницы" нам достались изношенная инфраструктура и объекты незавершенного строительства. Хуже всего ситуация на Дальнем Востоке, где только четыре из 58 функционирующих пунктов пропуска соответствуют нормативу: воздушные - во Владивостоке, Якутске, Южно-Сахалинске и смешанный пункт пропуска Благовещенск, - пояснил "Российской газете" руководитель ФГКУ "Росгранстрой" Виталий Шишмарев. - Быстро ситуацию не поправить, ведь проектирование и строительство таких объектов намного сложнее, чем гражданских. Их необходимо оснащать уникальным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим контроль и безопасность госграницы, а это предъявляет особые требования к проектированию и строительству. По правилам производственный цикл реализации таких масштабных проектов - четыре-пять лет.

По его словам, более 60 процентов всех капиталовложений в развитие инфраструктуры российских пунктов пропуска направлено в ДФО. Работы предстоит много. В ходе обследования были выявлены серьезные строительные недостатки и существенные просчеты в ряде проектов. В частности, пришлось корректировать устаревшую проектную документацию многосторонних автомобильных пунктов пропуска в Пограничном и Краскине, а их начинали строить к саммиту АТЭС-2012.

- В настоящее время проектирование реконструкции объекта в Краскине завершено, получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Заключить контракт на строительство мы планируем в нынешнем году, а в следующем - завершить первый этап реконструкции и одновременно начать проектирование будущего развития этого ПП. К 2024 году его пропускная способность увеличится в 7,5 раза, - сообщил руководитель ФГКУ "Росгранстрой".

В активной фазе и корректировка проекта реконструкции пункта пропуска Пограничный. Он доработан под создание дополнительной инфраструктуры, чтобы любители приграничных поездок могли путешествовать на личном автомобиле. График сдачи объекта - конец 2023 года, увеличение пропускной способности - в девять раз.

А пока вице-премьер Юрий Трутнев поручил увеличить пропускную способность действующей инфраструктуры. В частности, в Пограничном обустроены две дополнительные полосы контроля и досмотровые места для грузового транспорта, отремонтировано освещение. Как сообщил Виталий Шишмарев, с китайской стороной прорабатывается возможность перевода на семидневный круглосуточный режим работы сопредельных пунктов пропуска в Суйфэньхэ и Хуньчуне. Завершить эту работу планируется до конца 2020-го.

За последние годы Росгранстрой достроил и ввел в эксплуатацию автомобильный пункт пропуска Кяхта в Бурятии, морской Восточный - в Приморье, стационарный инспекционно-досмотровый комплекс Забайкальск. Для синхронизации запуска движения между Благовещенском и Хэйхэ по новому мосту через Амур в сжатые сроки обустроен по временной схеме пункт пропуска Кани-Курган.

- Сегодня он готов к работе и может пропускать через границу до 190 транспортных средств в сутки, идет проектирование постоянного ПП. В урегулировании проблем межведомственного взаимодействия и необходимого финансирования нам очень помог вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, - рассказал Виталий Шишмарев.

Еще один знаковый объект - реконструкция пункта пропуска Нижнеленинское в районе железнодорожного моста между Еврейской автономией и КНР (Нижнеленинское - Тунцзян). Графики строительства ПП, железнодорожной станции и всей необходимой инфраструктуры синхронизированы.

- Для повышения эффективности и скорости проведения процедур таможенного и транспортного контроля здесь будет построен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Современное оборудование обеспечит высокий уровень безопасности госграницы. Положительное заключение по проекту получено, строительство начнется в 2021 году, - сообщил глава Росгранстроя.