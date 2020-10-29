Китаец попытался попасть в Приамурье по закрытому из-за COVID-19 мосту

Мужчину, пытавшегося нелегально пересечь государственную границу России, задержали на мосту Благовещенск - Хэйхэ пограничники.

О происшествии сообщили "Интерфаксу" в пограничном управлении ФСБ Приамурья. Как иностранец смог попасть на режимный объект со стороны КНР собеседникам агенства пока не известно. Сейчас мост закрыт из-за карантинных мер по COVID-19.

Напомним, переход через реку Амур общей протяженностью в 20 километров строился с 2016 по 2019 годы одновременно российскими и китайскими рабочими. Весной 2020 года было получено официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его не стали запускать в работу. Это будет сделано только после снятия всех ограничений.