Сейчас в Приморье обсуждается проект строительства в районе Находки завода по производству минеральных удобрений. Нам предложили участвовать в разработке концепции экологической безопасности предприятия для того, чтобы предотвратить возможные негативные воздействия на акваторию. В этом и подобных случаях частью системы должны стать плантации культивируемых гидробионтов, которые могут и "сообщить" о проблеме, и попробовать справиться с ней. Подобные технологии известны, но в последние годы наука шагнула далеко вперед, и теперь они стали более эффективными и менее затратными.

Основное воздействие на акваторию залива Находка оказывают два громадных порта - Восточный, где идет перевалка угля, и Козьмино, где находится нефтеналивной терминал. На другой стороне залива стоит порт Находка - там также перегружают уголь. Кроме того, в акваторию попадают сельскохозяйственные и бытовые стоки из близлежащих городов и поселков.

Чтобы создать эффективную концепцию экологической безопасности, нужно изучить водную толщу и морское дно - провести фоновые исследования. Поскольку агентов влияния много, на первом этапе мы предлагаем сделать прямоугольную сетку станций наблюдения - 25 точек напротив берега, примыкающего к строящемуся промышленному объекту. Благодаря анализу данных с этих станций мы сможем видеть направление движения водных масс и оценить влияние окружающих объектов. Но техногенное влияние нужно отделить от природных явлений, которые могут в несколько раз превышать антропогенное воздействие. Для этого контрольную станцию надо установить в акватории морского заказника "Залив Восток", где не ведется промышленная деятельность. Если будут происходить какие-то глобальные межгодовые природные изменения, они скажутся и на местных морских организмах.

Гребешок способен выносить загрязнения не более получаса. Это можно использовать в непрерывном мониторинге морской экосистемы

Следующим шагом может стать стать создание комплекса непрерывного мониторинга морской экосистемы. Существуют индикаторные организмы, которые в неподходящей среде либо очень быстро умирают, либо не размножаются, либо покидают опасные места. В наших акваториях так ведут себя приморский гребешок, дальневосточный трепанг, серый морской еж. Гребешок способен выносить загрязнения не более получаса, далее он открывает раковину, и его съедают разноногие раки - мелкие "пираньи", которые водятся на морском дне. Еж перестает расти и размножаться, трепанг стремительно теряет массу за счет явления отрицательного роста. Отслеживать качественные и весовые характеристики гидробионтов несложно и недорого.

Кроме того, должны появиться плантации санитарной марикультуры - гидробионтов, которые умеют чистить воду и грунт, перерабатывая загрязняющие акваторию вещества. Этот процесс называется биоремедиацией. Так, мидия тихо­океанская, например, способна некоторое время жить в нефтяной пленке, этот моллюск во всем мире считается очистителем воды. Бурые и красные водоросли связывают тяжелые металлы. Единственный недостаток метода в том, что процесс очищения в данном случае длительный. А вот что такие плантации сделают быстро - так это покажут начало загрязнения на основе анализа ростовых параметров культивируемых гидробионтов.