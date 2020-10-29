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29.10.2020 08:39

Вирус в меню

Текст: Андрей Веретенников (руководитель представительства федерации рестораторов и отельеров в Хабаровском крае)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 245(8299)
Ресторанный бизнес сегодня готовится к заходу на второй круг кризиса. С 21 октября в Хабаровском крае закрыты предприятия общественного питания в вузах и школах, а остальные заведения должны работать до 23 часов. Все это может привести к очередным проблемам в отрасли и экономике в целом.

Месяц назад наш бизнес начал работать почти в полную силу, с небольшими ограничениями. Стали появляться новые ниши, предприниматели задумались о развитии и инвестициях. Но уже тогда шла речь о том, что для окончательного восстановления отрасли нужно около 12 месяцев. Мы оцениваем это по товарообороту. Если сравнивать с прошлым годом, нам не хватало еще примерно 30 процентов, чтобы догнать его показатели.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Отрасль общественного питания живет только за счет товарооборота. Если его нет в течение месяца, то нет и зарплат. Не существует никаких резервов. Мы только через месяц после начала карантина стали получать какие-то кредиты и другую поддержку от государства. Чтобы дать сотрудникам возможность заработать, рестораторы перераспределили силы. К примеру, у многих сетей есть собственные магазины, туда отправили людей. Но из-за ограничений и отсутствия товарооборота было сложно одновременно продолжать платить зарплату, перечислять аренду, коммунальные платежи и отдавать долги поставщикам.

Кому-то из рестораторов было выгодно получать кредиты на основании того, что они оставят 90 процентов сотрудников, они так и сделали. Часть же закрыла бизнес. Предприятий стало меньше как минимум на десять процентов. Многие не смогли пережить самое сложное время, развить доставку. Кто-то не получил финансовой поддержки из-за "неправильного" ОКВЭДа и некачественного информирования, из-за отсутствия залоговой базы и положительной кредитной истории.

Сейчас некоторые заведения меняют свою концепцию. В ресторанах открываются гастрономические отделы, чтобы гости могли купить все нужно для приготовления любимых блюд у себя дома. Растет количество акций по привлечению гостей.

Сложно объяснить коллегам-рестораторам, почему нас ограничивают в работе, если наша деятельность подчиняется санитарным нормам

Но вновь введенные ограничения меняют ситуацию. Запрет на работу после 23 часов исключает оборот с пятницы по воскресенье, который является основой для оплаты труда сотрудников, товара от поставщиков, коммунальных услуг и аренды.

Сложно объяснить коллегам-рестораторам, почему нас ограничивают в работе, если, согласно докладам Роспотребнадзора, наши заведения не являются источником распространения коронавирусной инфекции, поскольку их деятельность подчиняется санитарным нормам и рекомендациям главного санитарного врача. В то же время, например, очереди в магазинах отрегулировать невозможно. Сейчас начнут проверять добросовестных бизнесменов и тех, кто объединился в предпринимательские ассоциации и союзы, а теневой сектор будет продолжать деятельность, как это было весной.

Если преследуется цель остановить распространение вируса, ограничения должны касаться не рестораторов, а тех, кто не соблюдает вышеперечисленные условия. Мы понимаем, что правительство региона ответственно за жизни и здоровье граждан, стараемся разделить эту ответственность и, в рамках взаимодействия, делимся своей аналитикой и предложениями, основанными на цифрах и многолетнем опыте. Так, можно ввести обязательную регистрацию посетителей, и в случае выявления очага заражения предоставить список всех гостей ресторана.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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