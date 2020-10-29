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29.10.2020 08:38
Рубрика: Происшествия

Сахалинец пойдет под суд за сексуальное насилие над дочерью

Текст: Юлия Гарднер

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Невельского района. Его обвиняют в сексуальном насилии над малолетней дочерью.

По версии следствия, мужчина с ноября 2016 по декабрь 2019 года многократно совершал над девочкой 2006 года рождения "иные действия сексуального характера", а также развратные действия.

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"За указанный период времени следствием установлено более 160 эпизодов совершения обвиняемым, в целях удовлетворения своих сексуальных потребностей, иных действий сексуального характера в отношении дочери", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Кроме того, обвиняемый выкладывал порнографические ролики с участием дочери в интернет.

Во время следствия был выявлен и факт личной переписки с 12-летней жительницей Невельского района на тему сексуальных отношений.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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