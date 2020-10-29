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29.10.2020 20:19
Рубрика: Происшествия

Присяжных пока не набрали

В Чите начался суд над срочником, расстрелявшим восемь сослуживцев
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Забайкальский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Второй Восточный окружной военный суд в Чите приступил к судебным слушаниям по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который год назад застрелил восьмерых человек. На первом этапе предстоит выбрать коллегию присяжных заседателей, которые и будут выносить приговор обвиняемому.

Однако коллегию в первый день сформировать не удалось. "Для отбора было приглашено 500 человек, на судебное заседание прибыло лишь 15. Сторонами были заявлены мотивированные отводы, после удовлетворения которых осталось менее 12 кандидатов в присяжные заседатели", - пояснили в пресс-службе суда. Следующее заседание, во время которого доберут присяжных, состоится 19 ноября. Суд над срочником будет открытым.

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Трагедия, напомним, произошла 25 октября 2019 года в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Следствие описывает случившееся так. Шамсутдинов вместе с другими военнослужащими приходит на смену караула. Как и положено, берет со стола четыре обоймы с 30 боевыми патронами. Заряжает табельное оружие - автомат АК-74М - и приказывает сослуживцам лечь на пол. Стреляет. Первый магазин израсходован. Присоединяет второй, снова стреляет. При этом видит, что несколько человек живы, и добивает их выстрелами в голову. Убиты восемь человек - офицеры, солдаты срочной службы и контрактник. Еще двое ранены.

После убийства Шамсутдинов не сопротивлялся и спокойно сдался в руки полиции, объяснив свой поступок неуставными отношениями в части. Сейчас он находится под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

В регионах Происшествия Правосудие Суд ДФО Забайкальский край Чита

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