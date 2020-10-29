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29.10.2020 05:20
Рубрика: Происшествия

У жителей Забайкалья изъяли золото и оружие

Текст: Юлия Гарднер

Оружие и нелегально добытое золото изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Забайкалью у трех жителей Калганского района. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Приамурье задержали старателя с золотом на восемь млн рублей

Старатели нелегально добыли свыше двух килограммов золотосодержащей породы. Кроме того, при них нашли одну единицу модифицированного нарезного огнестрельного оружия и три - без маркировки, а также более 500 патронов.

Все изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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