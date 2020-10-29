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29.10.2020 04:11
Рубрика: Общество

В Хэйлунцзяне прошел конкурс по русскому языку среди студентов КНР

В Хэйлунцзянском университете прошел двухдневный 13-й Всекитайский конкурс по русскому языку среди студентов.

На церемонии открытия конкурса выступил Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков. Он отметил, что подобное мероприятие играет важную роль в современных российско-китайских отношениях.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Изучение молодыми людьми русского языка только укрепит сотрудничество и дружбу между жителями соседних стран, которые придают большое значение развитию культурных обменов и содействию реализации проектов по распространению знаний в языковой и культурной области.

Победителями стали учащиеся Хэйлунцзянского и Нанкинского университетов.

Всекитайский конкурс по русскому языку для студентов и аспирантов вузов организован Министерством образования КНР и успешно проводится с 2008 года. По его итогам за 12 лет более 600 человек отправились в Россию для дальнейшего обучения при помощи Государственного комитета КНР по управлению фондом обучения за границей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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