В Якутии вездеход провалился под лед, три пассажира погибли

В Якутии под лед провалился вездеход, три человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского УМВД.

Отмечается, что четверо мужчин в Аллаиховском районе отправились на гусеничном вездеходе на рыболовецкий участок, который находится в 40 километрах от поселка Чокурдах. Тело своего отца обнаружил местный житель и обратился в полицию.

Сотрудники МВД нашли затонувший вездеход и в нем тела еще двух мужчин в водоеме, который находился в полутора километрах от первого погибшего. Из-за плохой погоды поиски четвертого пропавшего человека временно приостановлены.