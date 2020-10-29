В Приморье школьник угрожал убить учительницу из-за тройки

Следственный комитет РФ по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 17-летний школьник из Лесозаводска. Подросток угрожал убийством своей учительнице.

Как сообщает официальный сайт ведомства, школьнику предъявлено обвинение в угрозе убийством.

Инцидент произошел в конце декабря 2019 года, после того как 11-классник одной из городских школ, находясь в классе с учительницей, узнал, что получил за полугодие тройку по английскому языку. В ответ подросток преградил преподавательнице выход партой, начал агрессивно и в оскорбительной форме угрожать и на просьбы успокоиться не реагировал.

"Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально", - отмечает ведомство.

В ходе предварительного следствия обвиняемый выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда. На завершающей стадии расследования от него поступило ходатайство о том, чтобы прекратить дело и назначить штраф. Следователи пошли ему навстречу. Сейчас дело отправлено в суд, которому предстоит принять решение о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.