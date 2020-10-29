13 проектов из Мордовии вышли в финал Всероссийской премии "Маршрут года"

Сразу 13 проектов из Мордовии вошли в список финалистов Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Общенациональный финал должен был состояться в начале ноября в Саранске, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной вирусом COVID-19, дата проведения перенесена ориентировочно на декабрь.

В этом году на соискание премии было подано 442 проекта из 62 регионов страны. По итогам заочной экспертной оценки поданных на конкурс материалов для участия в финале были отобраны 300 лучших проектов, среди них и проекты из Мордовии.

- Я уверен, что мы, эксперты и финалисты конкурса, обязательно встретимся на площадке в Саранске, где будут представлены сильнейшие проекты этого года, но сделаем это чуть позже в более благоприятное время для здоровья участников, - отметил председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR, основатель премии "Маршрут года" Геннадий Шаталов. - Точная дата финала будет объявлена позднее,

В число финалистов от республики вошли: в номинации "Лучшая музейная экскурсия" - "Особенности мордовского гостеприимства", "Лучшая онлайн музейная экскурсия" - "Неожиданный ракурс", "Лучшая туристическая карта города" - "Карта Саранска", "Лучшая туристическая карта региона" - "Республика Мордовия", "Лучший гастрономический маршрут" - "Гастрономический тур. Темниковский район", "Лучший детский маршрут" - Детский тур "Этническая история мордвы", "Лучший маршрут выходного дня" - "Семейный", "Лучший туристический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" - "Путь Победы: подвиг Михаила Девятаева", "Лучший этнографический маршрут" - "Заповедная Мордовия", "Край мокши и эрзи", "Зов Торамы", "Мордовия этническая", "Истоки земли мордовской".