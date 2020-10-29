13 проектов из Мордовии вышли в финал Всероссийской премии "Маршрут года"

Новости

Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 19:54
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 19:54
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 19:50
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 19:41
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 19:32
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 19:25
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 19:21
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 19:15
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 19:13
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 19:05
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 19:01
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 18:45
Хуснуллин потребовал снизить стоимость строительства моста через Обь 18:35
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 18:38

13 проектов из Мордовии вышли в финал Всероссийской премии "Маршрут года"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Сразу 13 проектов из Мордовии вошли в список финалистов Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Общенациональный финал должен был состояться в начале ноября в Саранске, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной вирусом COVID-19, дата проведения перенесена ориентировочно на декабрь.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

В этом году на соискание премии было подано 442 проекта из 62 регионов страны. По итогам заочной экспертной оценки поданных на конкурс материалов для участия в финале были отобраны 300 лучших проектов, среди них и проекты из Мордовии.

Фото: Николай Гагарин
Мордовские сувениры признаны лучшими на всероссийском конкурсе

- Я уверен, что мы, эксперты и финалисты конкурса, обязательно встретимся на площадке в Саранске, где будут представлены сильнейшие проекты этого года, но сделаем это чуть позже в более благоприятное время для здоровья участников, - отметил председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR, основатель премии "Маршрут года" Геннадий Шаталов. - Точная дата финала будет объявлена позднее,

В число финалистов от республики вошли: в номинации "Лучшая музейная экскурсия" - "Особенности мордовского гостеприимства", "Лучшая онлайн музейная экскурсия" - "Неожиданный ракурс", "Лучшая туристическая карта города" - "Карта Саранска", "Лучшая туристическая карта региона" - "Республика Мордовия", "Лучший гастрономический маршрут" - "Гастрономический тур. Темниковский район", "Лучший детский маршрут" - Детский тур "Этническая история мордвы", "Лучший маршрут выходного дня" - "Семейный", "Лучший туристический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" - "Путь Победы: подвиг Михаила Девятаева", "Лучший этнографический маршрут" - "Заповедная Мордовия", "Край мокши и эрзи", "Зов Торамы", "Мордовия этническая", "Истоки земли мордовской".

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Собянин назвал комендантский час из-за COVID-19 популистской мерой
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"