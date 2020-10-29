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29.10.2020 11:54

Чебоксарский кинофестиваль откроется премьерой от Дмитрия Астрахана

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии 30 октября состоится открытие XIII международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино. Торжественная церемония пройдет в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М.Сеспеля.

Кинофорум начнется премьерой картины Дмитрия Астрахана "Судьба диверсанта".

Российско-белорусская картина расскажет о подвиге электрика железнодорожной станции Федора Крыловича, состоящего в партизанском отряде и взорвавшего 16 немецких танков 30 июля 1943 года, в разгар Курской битвы. Эта диверсия является одной из самых масштабных и успешных во Второй мировой войне.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Фильм, снятый к 75-летию Победы, основан на реальных событиях, военных документах и рассказах свидетелей.

В фильме снимались Андрей Смоляков, Александр Семчев, Владимир Тимофеев, Валентина Ляпина. В главной роли Алексей Суренский.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, дополнительный показ кинокартины состоится 31 октября. Вход на сеанс свободный, пригласительный билет можно получить в кассе кинотеатра перед показом.

Мероприятия фестиваля пройдут строго с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

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