Чебоксарский кинофестиваль откроется премьерой от Дмитрия Астрахана

Кинофорум начнется премьерой картины Дмитрия Астрахана "Судьба диверсанта".
Российско-белорусская картина расскажет о подвиге электрика железнодорожной станции Федора Крыловича, состоящего в партизанском отряде и взорвавшего 16 немецких танков 30 июля 1943 года, в разгар Курской битвы. Эта диверсия является одной из самых масштабных и успешных во Второй мировой войне.
Фильм, снятый к 75-летию Победы, основан на реальных событиях, военных документах и рассказах свидетелей.
В фильме снимались Андрей Смоляков, Александр Семчев, Владимир Тимофеев, Валентина Ляпина. В главной роли Алексей Суренский.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, дополнительный показ кинокартины состоится 31 октября. Вход на сеанс свободный, пригласительный билет можно получить в кассе кинотеатра перед показом.
Мероприятия фестиваля пройдут строго с соблюдением всех необходимых санитарных норм.