Лучшим в РФ менеджером по туризму стала представительница Мордовии

Сразу три представительницы Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма - 2020": это Татьяна Червячкова, Екатерина Кедрова и Ирина Карпушина. В итоге молодая сотрудница саранского турагенства Ирина Карпушина одержала победу в номинации "Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма".

Всего же в этом году участниками финального этапа конкурса стали 136 человек из 45 регионов России. Чествование победителей прошло в рамках официального открытия Международного выставочного проекта PIR Expo. Награды лучшим представителям туриндустрии вручала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как отметили организаторы мероприятия, традиционно в конкурсе принимают участие специалисты туристской индустрии - в том числе самозанятые граждане - со стажем работы не менее трех лет по соответствующей профессии.

Достойно представили регион в финале конкурса также заведующая отделом Республиканского краеведческого музея им. Воронина Татьяна Червячкова - в номинации "Лучший экскурсовод/гид" и Екатерина Кедрова - в номинации "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения".

Справка "РГ"

Конкурс "Лучший по профессии в индустрии туризма" с 2013 года проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объединениями.