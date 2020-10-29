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29.10.2020 16:07
Рубрика: Общество

Минздрав: От гриппа планируется привить 1,5 миллиона нижегородцев

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
В этом году от сезонного гриппа планируется привить свыше 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом рассказала главный эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова в рамках сегодняшнего стрим-марафона "Планы на завтра", организованного нижегородским филиалом "РГ".

Во встрече также приняли участие главный врач "Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Наталья Савицкая, заведующий поликлиникой городской больницы № 33, главный внештатный терапевт минздрава Нижегородской области Дмитрий Пичков и главный внештатный пульмонолог минздрава Нижегородской области Василий Федотов.

В прошлом сезоне от гриппа получили прививку около 1,1 миллиона жителей Нижегородской области. В этом году в регион поступило две вакцины отечественного производства - "Совигрип" и "Флю-М".

"Вакцины ежегодно обновляют штаммовый состав, разницы в качестве выработки иммунитета у вакцин импортного и отечественного производства нет", - подчеркнула Людмила Башкатова.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться до конца года

Прививочная кампания стартовала в начале сентября. Организму нужно около 4 недель для того, чтобы сформировать иммунитет к вирусу гриппа. Его хватит примерно на 12 месяцев, поэтому ежегодно рекомендуется делать прививку от вируса гриппа, который активно мутирует.

"Вакцинацию можно сравнить со страховкой. Если заболевание начнется, оно будет протекать гораздо проще. Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, на некоторых предприятиях, в учебных заведениях и ряде торговых центров Нижнего Новгорода и Кстова", - пояснила Наталья Савицкая.

Для того, чтобы сделать прививку, проще всего обратиться в поликлинику по месту жительства: как правило, вопрос будет решен в течение 1-2 дней. В регионе работают также выездные бригады по вакцинации, которые смогут сделать прививку на дому гражданам, относящимся к группам риска.

Специалисты уверены: вакцинация способна уберечь от тяжелых последствий гриппа, к которым относится и вирусная пневмония. "Недавние исследования показали, что на КТ невозможно отличить пневмонию, вызванную вирусом гриппа и вызванную COVID-19. Последствия пневмонии, если человека удалось вылечить, тянутся целый год, это очень серьезное заболевание. А вакцинация - это технология, сохраняющая жизнь", - подчеркнул Василий Федотов. Он пояснил также, что важно оставаться физически активным во время подъема сезонных заболеваний, так как движение активизирует иммунную систему.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Почти 80% больных COVID-19 побеждают болезнь за счет иммунной системы

По словам Дмитрия Пичкова, из общего числа пациентов, которые погибают от осложнений гриппа, 99 процентов людей не привиты. "Вакцинация - это один из немногих методов лечения, который позволяет победить или взять под контроль многие опасные заболевания. У людей, получивших своевременную прививку от гриппа, риск осложнений сводится к минимуму", - отметил он.

В обязательном порядке от сезонного гриппа следует привиться людям из групп риска: это взрослые старше 60 лет, беременные женщины, дети с 6 месяцев, сотрудники медицинских и образовательных организаций, люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Главное противопоказание к вакцинации - это аллергия на белок куриного яйца.

"Все граждане должны понимать, что каждый из нас несет персональную ответственность за обеспечение коллективного благополучия. Можно вспомнить факт из 90-х годов прошлого столетия, когда отказы от вакцинации против дифтерии привели к всплеску этого заболевания, в том числе - и с летальными исходами", - резюмировала Людмила Башкатова.

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