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29.10.2020 18:32
Рубрика: Власть

НОЦ Самарской области претендует на статус центра мирового уровня

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание Наблюдательного совета Научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Участие в нем приняли представители федеральных органов власти, главы регионов - инициаторов создания НОЦ (Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия), руководители индустриальных партнеров центра, международные партнеры, ректоры вузов, ученые.

Напомним, что в соответствии с задачами национального проекта "Наука" до 2024 года в России должно появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять из них было создано в 2019 году, и сейчас стартовал конкурс по отбору второй пятерки.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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НОЦ "Инженерия будущего" будет участвовать в конкурсе, и утверждение его программы является необходимым для этого условием.

Данный межрегиональный научно-образовательный центр был создан по поручению Дмитрия Азарова в 2019 году, но быстро стал эпицентром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов. В число его якорных партнеров вошли ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД".

Над созданием программы деятельности НОЦ работали представители научно-образовательных организаций восьми субъектов РФ, представители компаний реального сектора экономики, экспертного сообщества. Проекты, вошедшие в программу, сформированы по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций. По каждому проекту определены ответственные исполнители, технологические и индустриальные партнеры, подтвердившие свое участие, прописаны контрольные точки по годам реализации, источники финансирования и сроки.

Уже к 9 ноября текущего года НОЦ "Инженерия будущего" направит заявку на федеральный конкурс на присвоение ему статуса мирового уровня.

- Между регионами и вузами менее чем за полтора года достигнут высокий уровень сотрудничества. Очень рад, что мы сегодня фиксируем реально сложившееся взаимодействие, - обращаясь к главам регионов, сказал Дмитрий Азаров. - Часто бывает наоборот, когда сначала люди подписывают какие-то соглашения на высоком уровне, а потом их отрабатывают. А мы всего лишь фиксируем то, что у нас уже достигнуто. Я считаю это очень правильным и важным.

Доктор технических наук, профессор, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь добавил, что взаимодействии Академии с НОЦ даст возможность "установить более тесные отношения с регионами России - научными организациями и промышленными предприятиями".

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Мы видим очень серьезные, основательные перспективы сотрудничества и надеемся, что ведущие университеты Беларуси откликнутся на наше приглашение и мы найдем новые интересные, взаимовыгодные формы взаимодействия и от реализации проектов получим дополнительную синергию, мы именно на это нацелены, - подчеркнул губернатор Самарской области. - У нас есть общая многовековая история, которая является надежной платформой для сотрудничества.

По мнению экспертов, деятельность в рамках НОЦ положительно повлияет не только на научно-технологическое, но и на социально-экономическое развитие всех субъектов, которые входят в его состав. Кроме того, будет получен значимый социально-экономический эффект, включая рост численности исследователей и закрепление молодежи в регионах, повышение плотности сотрудничества с корпорациями, а также движение валового регионального продукта регионов-участников центра до уровней, существенно выше допандемических значений.

Комментарии

Владимир Гутенев, первый вице-президент "СоюзМаш России", депутат Госдумы, член федеральной конкурсной комиссии:

- Созданный в регионе Научно-образовательный центр имеет все шансы обойти конкурентов в федеральном конкурсе на получение статуса мирового уровня. У меня есть возможность сравнивать степень готовности наших конкурентов, и однозначно могу сказать, что он обладает целым рядом преимуществ - это оптимальная фокусировка по темам и отсутствие размытости, не просто межрегиональность, но и активное вовлечение зарубежных партнеров, и самое главное, НОЦ уже функционирует.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Мало создать идею, научную разработку - нужно ее воплотить в жизнь, найти применение, поставить на потоковое производство для конкретного заказчика. Чтобы выполнить все эти задачи, необходимо объединить усилия образования, науки и бизнеса и действовать в единой связке. Уверен, что научные достижения Пензенского региона, Самарской области и других субъектов ПФО и всей страны дадут толчок для динамичного развития.

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В регионах Власть Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

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