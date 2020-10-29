Пять предприятий АПК Мордовии стали призерами конкурса "Золотая осень 2020"

По итогам ежегодной Всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень 2020" призовые места заняли пять предприятий АПК Мордовии. В копилке аграриев республики - "золото", "серебро" и три "бронзы".

В этом году главная сельскохозяйственная выставка страны проходила в необычном формате. В связи с санитарными ограничениями в период пандемии коронавируса, мероприятие было организовано на онлайн-платформе с виртуальным показом.

В итоге серебряную медаль выставки в номинации "Лучшая семейная животноводческая ферма" за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства жюри присудило крестьянско-фемерскому хозяйству Елены Кудашкиной из села Турдаково Ардатовского района. Почетное третье место и бронзовую медаль получил Вячеслав Окунев из деревни Николаевка Большеберезниковского района, занимающийся выращиванием рыбы.

Среди начинающих фермеров обладателем золотой медали за достижение высоких показателей в производстве продукции растениеводства (выращивание грибов) стал Сергей Рябов из села Подлесная Тавла Кочкуровского района. Бронзовая медаль в этой номинации досталась главе КФХ из поселка Дачный Теньгушевского района Андрею Столярову, который специализируется на животноводстве.

Обладателем еще одной "бронзы" стал перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив "Подворье" из села Резоватово Ичалковского района. Награда участникам из Мордовии была присуждена в номинации "Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив" за достижение высоких показателей в организации сбора и реализации молока.