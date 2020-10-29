Под Самарой беспилотники отправят искать следы древних мадьяр

Самарские ученые впервые применят на археологических раскопках беспилотники. Не исключено, что воздушное лазерное сканирование, тепловизор и гиперспектрометр помогут найти следы мадьяр. Об этом "РГ" рассказали в самарском университете имени Королева.

Ученые вуза начали серию экспериментов по применению беспилотных летательных аппаратов на археологических раскопках кургана-могильника под селом Малая Рязань в Ставропольском районе региона. Здесь идут работы в рамках международного проекта "Ранние мадьяры на Волге", старт был в 2019 году. Он посвящен поиску прародины венгров и истории древних мадьяр.

Ученые обследуют район раскопок с помощью трех приборов, которые поднимут в воздух беспилотники: лидар, тепловизор и гиперспектрометр.

С помощью лидара (технология воздушного лазерного сканирования местности) исследователи надеются найти какие-то аномалии в рельефе, которые недоступны человеческому глазу. Не исключено, что в таких местах есть захоронения.

Также археологи проверят, можно ли с помощью тепловизора "увидеть" с высоты птичьего полета скрытые толщей земли могильные камни. Вечером почва остывает намного быстрее, чем зарытые в ней камни. Инфракрасный диапазон, предполагают ученые, позволит их "разглядеть".

Гиперспектрометр поможет увидеть спектральные аномалии местности, получить данные о химическом составе почвы, что также может навести на следы древних захоронений.