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29.10.2020 12:00

Прикамье вошло в топ-10 индекса научно-технического развития регионов

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Лидерами рейтинга науки и технологии стали Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская, Тюменская и Свердловская области. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства РИА Рейтинг.

Индекс научно-технического развития Пермского края повысился с 57,6 - в 2018 году до 58,07 за 2019 год, что позволило региону занять седьмую позицию рейтинга. В целом Пермский край продолжает удерживаться в топ-10 рейтинга.

По мнению авторов рейтинга, высокий уровень развития науки, создание и применение инновационных технологий является одним из ключевых факторов успешного функционирования экономики. Эффективно работающая научная сфера зачастую способствует повышению качества жизни населения и росту экономики, и в частности, в сфере высокотехнологичных производств. Научные исследования, развитие новых технологий, производство высокотехнологичных товаров, так или иначе, осуществляются в каждом субъекте РФ, хотя и достаточно неравномерно. Это объясняется особенностями экономики регионов, а также историческими причинами.

На тройку лидеров приходится почти 27 процентов общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг, а на первую десятку - 61 процент. Лидирующие позиции двух столиц обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, наличием ведущих НИИ фундаментальной и прикладной направленности, высокотехнологичных производств.

Один из инструментов научно-технологического развития Пермского края - дорожная карта реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) в регионе на 2019-2021 годы. Она состоит из 22 мероприятий и проектов, конечная цель - создание в регионе условий для обеспечения ускоренного роста и развития его технологических компаний на новых высокотехнологичных рынках (рынках НТИ), и, как следствие, рост доли высокотехнологичного сектора экономики края.

Так, например, для появления, роста и развития компаний, осуществляющих технологические инновации (один из показателей рейтинга) в регионе с 2019 года реализуется предакселератор НТИ - комплекс мероприятий, способствующих развитию инновационных проектов ранней стадии.

Для увеличения затрат на научные исследования и разработки создан и функционирует региональный проектный офис НТИ на базе Агентства инвестиционного развития Пермского края. Кроме того, для роста показателя по объему инновационных товаров с 2020 года стартует акселератор так называемых "носорогов". Это технологические компании с выручкой более 500 миллионов рублей в год, которые имеют основания для ускорения роста выручки от продажи инновационных товаров, работ и услуг.

Эксперты РИА Рейтинг не ожидают, что в ближайшее время значения индекса научно-технического развития существенно изменятся, особенно это касается верхней и нижней его части. Развитие сферы науки и новых технологий является задачей, которая не решается в короткие сроки, при этом требует значительных инвестиций как в материально-техническое обеспечение, так и в подготовку соответствующих кадров.

Помимо этого, очевидно, что ключевым фактором активного развития сферы новых технологий и науки является обеспечение спроса на инновации внутри страны, что требует значительных изменений в экономике страны в целом. Немаловажное значение при этом имеют характеристики российских регионов, которые зачастую существенно отличаются друг от друга спецификой экономик и исторически сложившимися особенностями развития.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермский край. Новое время

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