Школьница сшила костюм для лечения позвоночника

К своим 14 годам Арина Филимонова успела дважды победить на Всероссийском конкурсе изобретателей. Свое второе золото она получила за костюм, помогающий восстановиться после травмы позвоночника.

Еще одно изобретение Арины - устройство для лечения заикания. Молодец Арина! Мы тебя поздравляем. Фото: Из личного архива

Идея сшить оздоровительную одежду пришла в голову школьнице после того, как ее друг оказался в больнице с компрессионным переломом позвоночника. Арина заказала компоненты известного сервиса, сшила костюм из двухслойной компрессионной ткани.

- Мне сильно повезло, - говорит Арина. - Еще на этапе прототипирования со мной связались продавцы с этого сервиса и помогли с датчиками и прочими комплектующими.

Арина встроила в костюм каналы для электрофореза (метод, при котором микротоки стимулируют прохождение веществ под кожу) и миостимуляции. В каналы вводится лекарство, а миостимуляция заставляет мышцы сокращаться под воздействием слабых токов, что способствует притоку крови к мягким тканям тела. И атрофированные мышцы начинают "пробуждаться".Кроме того, Арина снабдила костюм датчиками, способными определять температуру, давление, содержание кислорода в крови и положение тела в пространстве (если пациент вдруг упадет, датчики сразу просигнализируют). Испытания показали: непрерывное использование костюма даже в течение трех дней привело к уплотнению мышц, поддерживающих позвоночник, и улучшению эластичности их волокон. Результаты своей работы школьница отослала на Всероссийский конкурс юных изобретателей "Шустрик". И заняла первое место. Сейчас она работает над взрослой версией костюма, в который вошьет более серьезную электронику. Нижегородский кванториум, Научно-образовательный центр курируют создание модели.

- Очень надеюсь, что в 2021 году у меня получится представить уже не прототип, а готовую к использованию модель, - делится изобретательница. - Я бы хотела использовать сложные, но более универсальные технологии интеграции электродов в ткани, чтобы костюм можно было стирать, выжимать, чистить без вреда для техники. Хочу, чтобы такие устройства стали доступны.

Комментарий

Софья Полевая, доктор биологических наук, завкафедрой психофизиологии Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского:

- Такие костюмы называются "умная одежда". За последние пять лет на рынке появилось огромное количество подобных продуктов - с датчиками, стимуляторами. У Арины костюм отличается комплексностью подхода. Это очень прогрессивная технология, правильное, актуальное направление - оптимизация состояния людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Необходимы серьезные научные испытания. С точным, выверенным алгоритмом воздействия

Но прежде чем внедрять в серию такой костюм, необходимы, разумеется, серьезные научные испытания. С точным, выверенным алгоритмом воздействия.