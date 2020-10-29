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29.10.2020 21:40
Рубрика: Общество

Одеваться с умом

Школьница сшила костюм для лечения позвоночника
Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
К своим 14 годам Арина Филимонова успела дважды победить на Всероссийском конкурсе изобретателей. Свое второе золото она получила за костюм, помогающий восстановиться после травмы позвоночника.
Еще одно изобретение Арины - устройство для лечения заикания. Молодец Арина! Мы тебя поздравляем. Фото: Из личного архива Еще одно изобретение Арины - устройство для лечения заикания. Молодец Арина! Мы тебя поздравляем. Фото: Из личного архива
Еще одно изобретение Арины - устройство для лечения заикания. Молодец Арина! Мы тебя поздравляем. Фото: Из личного архива

Идея сшить оздоровительную одежду пришла в голову школьнице после того, как ее друг оказался в больнице с компрессионным переломом позвоночника. Арина заказала компоненты известного сервиса, сшила костюм из двухслойной компрессионной ткани.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Мне сильно повезло, - говорит Арина. - Еще на этапе прототипирования со мной связались продавцы с этого сервиса и помогли с датчиками и прочими комплектующими.

Арина встроила в костюм каналы для электрофореза (метод, при котором микротоки стимулируют прохождение веществ под кожу) и миостимуляции. В каналы вводится лекарство, а миостимуляция заставляет мышцы сокращаться под воздействием слабых токов, что способствует притоку крови к мягким тканям тела. И атрофированные мышцы начинают "пробуждаться".Кроме того, Арина снабдила костюм датчиками, способными определять температуру, давление, содержание кислорода в крови и положение тела в пространстве (если пациент вдруг упадет, датчики сразу просигнализируют). Испытания показали: непрерывное использование костюма даже в течение трех дней привело к уплотнению мышц, поддерживающих позвоночник, и улучшению эластичности их волокон. Результаты своей работы школьница отослала на Всероссийский конкурс юных изобретателей "Шустрик". И заняла первое место. Сейчас она работает над взрослой версией костюма, в который вошьет более серьезную электронику. Нижегородский кванториум, Научно-образовательный центр курируют создание модели.

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- Очень надеюсь, что в 2021 году у меня получится представить уже не прототип, а готовую к использованию модель, - делится изобретательница. - Я бы хотела использовать сложные, но более универсальные технологии интеграции электродов в ткани, чтобы костюм можно было стирать, выжимать, чистить без вреда для техники. Хочу, чтобы такие устройства стали доступны.

Комментарий

Софья Полевая, доктор биологических наук, завкафедрой психофизиологии Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского:

- Такие костюмы называются "умная одежда". За последние пять лет на рынке появилось огромное количество подобных продуктов - с датчиками, стимуляторами. У Арины костюм отличается комплексностью подхода. Это очень прогрессивная технология, правильное, актуальное направление - оптимизация состояния людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Необходимы серьезные научные испытания. С точным, выверенным алгоритмом воздействия

Но прежде чем внедрять в серию такой костюм, необходимы, разумеется, серьезные научные испытания. С точным, выверенным алгоритмом воздействия.

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