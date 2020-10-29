Ульяновцев психологически поддержат в период пандемии

28 октября ульяновский губернатор Сергей Морозов посетил Центр психологической помощи в период пандемии. Учреждение открылось в Ульяновске на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Исток".

"Сегодня встретились со специалистами, которые принимают обращения от жителей региона по справочным линиям данного центра. Проводя анализ поступающих обращений, можно отметить, что сейчас у людей очень сложное эмоциональное состояние. В период пандемии многие одинокие ульяновцы столкнулись с тем, что не знают куда обратиться, не смогли куда-то дозвониться, да и зачастую просто поговорить с кем-то. Поэтому каждый, кому необходима поддержка, может обратиться в этот центр психологической помощи. Мы должны выстроить четкую вертикаль работы службы психологической помощи жителям региона, в том числе такие пункты должны появиться в первичном звене здравоохранения. При необходимости мы готовы докупить оборудование. В дальнейшем планируем разработать цифровую платформу, которая будет содержать всю необходимую справочную информацию", - заключил Сергей Морозов.

В центре звонки принимают шесть квалифицированных психологов.

"Если будет необходимо, мы увеличим штат специалистов до 20 человек. Специалисты принимают звонки с 8.00 до 20.00, при необходимости в дальнейшем мы можем перевести работу центра в круглосуточный формат. Кроме того, для более эффективного общения с людьми организовано взаимодействие с Симбирской епархией Русской Православной Церкви. Будет задействовано 13 священнослужителей", - пояснила и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.

По словам психолога-консультанта со стажем работы более 20 лет Елены Хвойницкой, все специалисты предварительно проходят обучение, как проводить консультации по телефону. "Помимо высшего психологического образования у меня есть диплом медицинского клинического психолога и психолога, который работает в кризисных и экстремальных ситуациях. Взаимодействуя с клиентами крайне важно разбираться в кризисной психологической терапии и консультировании. Разговор по телефону имеет свою специфику. Она заключается в первую очередь в том, что мы не видим человека и осуществляем контакт только по голосу. На основании тембра и эмоциональных реакций мы можем сделать рабочую гипотезу. Клиент может представиться, а может остаться неизвестным, это его право.

После установления контакта, мы начинаем проявлять интерес к проблеме, с которой к нам обратился человек. Затем он рассказывает о сути звонка, в которой, как правило, есть эмоциональная реакция. Вот с ней мы и начинаем работать. Наша основная задача - обучить клиента методам самопомощи и самосохранения. После того, как будет стабилизировано эмоциональное состояние обратившегося, оказывается непосредственно помощь. Поэтому, можно сказать, что мы применяем комплексный подход к каждому клиенту", - рассказала Елена Хвойницкая.

Граждане, имеющие признаки простудных заболеваний, получают консультации в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными министерством здравоохранения Ульяновской области.