Ульяновцев психологически поддержат в период пандемии

"Сегодня встретились со специалистами, которые принимают обращения от жителей региона по справочным линиям данного центра. Проводя анализ поступающих обращений, можно отметить, что сейчас у людей очень сложное эмоциональное состояние. В период пандемии многие одинокие ульяновцы столкнулись с тем, что не знают куда обратиться, не смогли куда-то дозвониться, да и зачастую просто поговорить с кем-то. Поэтому каждый, кому необходима поддержка, может обратиться в этот центр психологической помощи. Мы должны выстроить четкую вертикаль работы службы психологической помощи жителям региона, в том числе такие пункты должны появиться в первичном звене здравоохранения. При необходимости мы готовы докупить оборудование. В дальнейшем планируем разработать цифровую платформу, которая будет содержать всю необходимую справочную информацию", - заключил Сергей Морозов.
В центре звонки принимают шесть квалифицированных психологов.
"Если будет необходимо, мы увеличим штат специалистов до 20 человек. Специалисты принимают звонки с 8.00 до 20.00, при необходимости в дальнейшем мы можем перевести работу центра в круглосуточный формат. Кроме того, для более эффективного общения с людьми организовано взаимодействие с Симбирской епархией Русской Православной Церкви. Будет задействовано 13 священнослужителей", - пояснила и.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева.
По словам психолога-консультанта со стажем работы более 20 лет Елены Хвойницкой, все специалисты предварительно проходят обучение, как проводить консультации по телефону. "Помимо высшего психологического образования у меня есть диплом медицинского клинического психолога и психолога, который работает в кризисных и экстремальных ситуациях. Взаимодействуя с клиентами крайне важно разбираться в кризисной психологической терапии и консультировании. Разговор по телефону имеет свою специфику. Она заключается в первую очередь в том, что мы не видим человека и осуществляем контакт только по голосу. На основании тембра и эмоциональных реакций мы можем сделать рабочую гипотезу. Клиент может представиться, а может остаться неизвестным, это его право.
После установления контакта, мы начинаем проявлять интерес к проблеме, с которой к нам обратился человек. Затем он рассказывает о сути звонка, в которой, как правило, есть эмоциональная реакция. Вот с ней мы и начинаем работать. Наша основная задача - обучить клиента методам самопомощи и самосохранения. После того, как будет стабилизировано эмоциональное состояние обратившегося, оказывается непосредственно помощь. Поэтому, можно сказать, что мы применяем комплексный подход к каждому клиенту", - рассказала Елена Хвойницкая.
Граждане, имеющие признаки простудных заболеваний, получают консультации в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными министерством здравоохранения Ульяновской области.