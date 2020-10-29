Ульяновская область стала второй в ПФО по социально-экономическому развитию

Данная позиция обусловлена хорошими значениями показателей строительной отрасли, потребительского рынка и пищевого производства.

Регион занял первое место по объему предоставленных бытовых услуг населению (92,1% к аналогичному периоду прошлого года) и по производству пищевых продуктов (147,1%).

Кроме того, среди всех регионов ПФО Ульяновская область на втором месте по темпу роста ввода в действие жилых домов (116%) и по вводу жилья на тысячу человек населения (474,7 кв. м), это объясняется грамотными региональными и федеральными мерами поддержки строительной отрасли Ульяновской области.

За девять месяцев 2020 года в регионе введено более 695 тысяч кв. м жилья, что составляет 112% к аналогичному периоду прошлого года. Так, в части возведения многоквартирных домов, в микрорайоне "Юго-Западный" сдано пять объектов общей площадью 24,5 тыс. кв. м, в ЖК "Новая жизнь" ввели в эксплуатацию 24,3 тыс. кв. м, построено два дома на 582 квартиры. В микрорайоне "Центральный" и жилом комплексе "Грин парк" введено по 17 тыс. кв. м, в ЖК "Свобода" - более 12 тыс. кв. м.

Как отметил министр строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, для стимулирования строительства в начале октября в Ульяновской области принят закон о масштабных инвестиционных проектах. Документ предполагает предоставление застройщикам земельных участков под комплексную застройку без проведения торгов, что благоприятно скажется на сроках возведения и сдачи объектов.

Хорошие показатели достигнуты по обороту общественного питания (второе место с показателем 81%), по производству пищевых продуктов, в том числе сыров, сырных продуктов и творога. Агропромышленный комплекс был и остаётся одним из важнейших секторов экономики Ульяновской области. По предварительным данным, объём производства продукции сельского хозяйства по итогам года составит 55 млрд рублей. В прошлом году это было 45 млрд рублей.

Среди 14 регионов Приволжского Федерального округа потребительские цены в Ульяновской области на 12 групп продтоваров из 29 групп продуктов питания, отслеживаемых Росстатом, занимают с первого по седьмое место, начиная от минимальной цены.

"По итогам восьми месяцев мы занимаем одну из лидирующих позиций по социально-экономическому развитию среди всех регионов ПФО, причем в достаточно сложных условиях, созданных коронакризисом. Сейчас ведётся работа по уточнению прогноза социально-экономического развития Ульяновской области до 2023 года, где будет понятна ситуация развития экономики региона, как в текущем году, так и в ближайший трехлетний период", - отметил генеральный директор Центра стратегических исследований Ульяновской области Олег Асмус.