В Чебоксарах к проекту аэр-тренингов присоединились 14 тысяч человек

Количество участников проекта "Аэробика - это просто!" в Чебоксарах превысило 14 тысяч взрослых и детей. Многие из них вышли на массовый семейный аэр-тренинг, состоявшийся на свежем воздухе в минувший День здоровья и спорта.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар