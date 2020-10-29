В Чебоксарах к проекту аэр-тренингов присоединились 14 тысяч человек

Новости

Только у 0,2% детей коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме 12:17
В Госдуме заявили, что не обсуждали ранжирование пенсий 12:13
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона 12:12
В Анталье от коронавируса скончался турист из России 12:01
Председатель Еврокомиссии обещала европейцам "необычное Рождество" 12:01
В "Автодоре" рассказали о времени в пути после запуска ЦКАД-3 11:47
В Новороссийске вода в Черном море окрасилась в красный цвет 11:47
В Москве задержан мужчина за попытку поджога офиса "Яндекс. Такси" 11:40
Матыцин: Сделаем все возможное, чтобы спорт не остался без зрителей 11:29
"Дивный новый мир" закрыт после первого сезона 11:28
Finnair терпит миллионные убытки 11:26
Видео: Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом 11:21
Онлайн-оформление перепланировки стало популярным среди москвичей 11:21
Первый канал подает в суд на тех, кто оболгал шоу "Голос" 11:19
Авиаперевозки в РФ в сентябре снизились на треть к показателям прошлого года 11:17
Курганцы смогут протестировать себя на COVID-19 самостоятельно 11:10
Найденный в Приморье ихтиозавр может быть неизвестен науке 11:00
В Госдуме предложили отбирать животных за жестокое обращение 10:43
Новгородского замминистра экологии обвинили в ущербе на 246 млн рублей 10:21
Борт из Тюмени не смог сесть в Салехарде из-за обледеневшей ВПП 10:15
На Ставрополье вегетарианку отправили на лечение за истощение дочери 09:56
Мишустин утвердил технологии для "регуляторных песочниц" 09:54
Россияне назвали самые загрязненные города и места с лучшей экологией 09:51
Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать до конца октября 09:48
Посольство РФ ответило на утверждения о российских солдатах в Каталонии 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Как будут расти цены на квартиры в новостройках
Как будут расти цены на квартиры в новостройках
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 12:04

В Чебоксарах к проекту аэр-тренингов присоединились 14 тысяч человек

Текст: Сергей Кирсанов
Количество участников проекта "Аэробика - это просто!" в Чебоксарах превысило 14 тысяч взрослых и детей. Многие из них вышли на массовый семейный аэр-тренинг, состоявшийся на свежем воздухе в минувший День здоровья и спорта.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Семейный праздник, организованный руководителем Федерации спортивной аэробики Чувашии, заслуженным тренером республики Оксаной Дьячук, в очередной раз увеличило количество занимающихся физкультурой и спортом в регионе.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах 10 молодежных НКО получили федеральные гранты

На зажигательную зарядку вместе со своими детьми пришли мамы и папы, бабушки и дедушки. Под руководством мастера спорта России по спортивной аэробике Екатерины Ларионовой все присутствующие получили огромный заряд бодрости и позитивного настроения.

Аэр-тренинг стал основной частью программы спортивного праздника. Он объединил юных представителей из 10 спортивных клубов Чувашии, которые вместе с членами своей семьи выполнили все упразднения тренировки.

Как отметила Оксана Дьячук, спортивные мероприятия формата "Мама, папа, я" стали доброй традицией, а участники на своем примере доказали, что спорт - это не только здоровье близких, но и крепкая семья, которую объединяет общее увлечение.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары на Волге

Главное сегодня

В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России