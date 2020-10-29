В Чебоксарах к проекту аэр-тренингов присоединились 14 тысяч человек

Семейный праздник, организованный руководителем Федерации спортивной аэробики Чувашии, заслуженным тренером республики Оксаной Дьячук, в очередной раз увеличило количество занимающихся физкультурой и спортом в регионе.
На зажигательную зарядку вместе со своими детьми пришли мамы и папы, бабушки и дедушки. Под руководством мастера спорта России по спортивной аэробике Екатерины Ларионовой все присутствующие получили огромный заряд бодрости и позитивного настроения.
Аэр-тренинг стал основной частью программы спортивного праздника. Он объединил юных представителей из 10 спортивных клубов Чувашии, которые вместе с членами своей семьи выполнили все упразднения тренировки.
Как отметила Оксана Дьячук, спортивные мероприятия формата "Мама, папа, я" стали доброй традицией, а участники на своем примере доказали, что спорт - это не только здоровье близких, но и крепкая семья, которую объединяет общее увлечение.