В Мордовии заработал Центр управления регионом

Новости

Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 19:54
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 19:54
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 19:50
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 19:41
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 19:32
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 19:25
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 19:21
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 19:15
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 19:13
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 19:05
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 19:01
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 18:45
Хуснуллин потребовал снизить стоимость строительства моста через Обь 18:35
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 18:33

В Мордовии заработал Центр управления регионом

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Мордовия вошла в число первых шести пилотных регионов, где начали работать Центры управления регионом (ЦУР). Открывшийся недавно Центр расположился в здании Дома печати в Саранске. В основе работы ЦУР лежит сбор информации, моделирование, прогнозирование и принятие решений в области регионального управления.
Фото: Сайт органов госвласти Республики Мордовия Фото: Сайт органов госвласти Республики Мордовия
Фото: Сайт органов госвласти Республики Мордовия

В тестовом режиме система была запущена в республике с апреля текущего года. ЦУР представляет собой единый центр обработки обращений от жителей республики, поступающих по различным каналам в исполнительные органы власти и органы местного самоуправления. Он включает в себя восемь функциональных блоков: образование, соцзащиту, дороги, медицину, ЖКХ, ТКО, энергетику, транспорт. Кроме того, в дальнейшем планируется портал Госуслуги сделать цифровым окном для принятия жалоб.

Фото: Корпорация развития РМ
Саранская IT-компания создаст облако для "Электронного правительства"

Как рассказали на презентации проекта, важным инструментом работы ЦУР стала "тепловая карта", которая в режиме реального времени отражает характер существующих в регионе проблем, которые волнуют людей.

По словам первого заместителя руководителя администрации главы РМ Валерия Маресьева, центр служит аналитическим инструментом, который позволяет понять глубину проблемы и дать рекомендации органам госвласти, как оперативно ее решить.

- Чем больший объем информации мы анализируем, чем более качественные инструменты этого анализа мы используем, тем выше вероятность того, что решение будет правильным, - отметил он.

Фото: Официальный сайт конкурса "Лидеры России"
Два уроженца Мордовии победили в конкурсе "Лидеры России 2020"

Главная же цель работы центра - предупредить появление самых острых проблем, не доводя их до критических ситуаций.

- К нам поступают не только жалобы, но и благодарности, особенно медицинским работникам, - отметил и.о. руководителя ЦУР РМ Виталий Курзаев.

Справка "РГ"

По поручению президента РФ, до первого декабря текущего года Центры управления регионом появятся во всех субъектах страны. Для их внедрения создана федеральная структура автономная некоммерческая организация "Диалог регионы". Ответственным за реализацию проекта в Мордовии является глава РМ Владимир Волков, а также председатель правительства РМ Владимир Сушков, руководитель администрации главы РМ Андрей Богатов и другие.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Собянин назвал комендантский час из-за COVID-19 популистской мерой
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"