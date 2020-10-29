В Мордовии заработал Центр управления регионом

Мордовия вошла в число первых шести пилотных регионов, где начали работать Центры управления регионом (ЦУР). Открывшийся недавно Центр расположился в здании Дома печати в Саранске. В основе работы ЦУР лежит сбор информации, моделирование, прогнозирование и принятие решений в области регионального управления.

В тестовом режиме система была запущена в республике с апреля текущего года. ЦУР представляет собой единый центр обработки обращений от жителей республики, поступающих по различным каналам в исполнительные органы власти и органы местного самоуправления. Он включает в себя восемь функциональных блоков: образование, соцзащиту, дороги, медицину, ЖКХ, ТКО, энергетику, транспорт. Кроме того, в дальнейшем планируется портал Госуслуги сделать цифровым окном для принятия жалоб.

Как рассказали на презентации проекта, важным инструментом работы ЦУР стала "тепловая карта", которая в режиме реального времени отражает характер существующих в регионе проблем, которые волнуют людей.

По словам первого заместителя руководителя администрации главы РМ Валерия Маресьева, центр служит аналитическим инструментом, который позволяет понять глубину проблемы и дать рекомендации органам госвласти, как оперативно ее решить.

- Чем больший объем информации мы анализируем, чем более качественные инструменты этого анализа мы используем, тем выше вероятность того, что решение будет правильным, - отметил он.

Главная же цель работы центра - предупредить появление самых острых проблем, не доводя их до критических ситуаций.

- К нам поступают не только жалобы, но и благодарности, особенно медицинским работникам, - отметил и.о. руководителя ЦУР РМ Виталий Курзаев.

Справка "РГ"

По поручению президента РФ, до первого декабря текущего года Центры управления регионом появятся во всех субъектах страны. Для их внедрения создана федеральная структура автономная некоммерческая организация "Диалог регионы". Ответственным за реализацию проекта в Мордовии является глава РМ Владимир Волков, а также председатель правительства РМ Владимир Сушков, руководитель администрации главы РМ Андрей Богатов и другие.