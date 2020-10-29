В российских колледжах открывают современные мастерские

Студент самарского энергетического колледжа Артем Ремезов досконально знает, как обслуживать электрооборудование, с которым он будет иметь дело на предприятии, куда пойдет работать после диплома. Микропроцессор БМРЗ и другие высокотехнологичные установки он изучает не столько на страницах пособий, сколько на практике в новой мастерской колледжа, недавно оборудованной по стандартам WorldSkills.

- Теперь при прохождении практики на предприятии мне не нужно объяснять все с нуля, мне уже знакомо все новое оборудование. И это реально помогает увидеть моему потенциальному работодателю, на что я способен, - объясняет Артем.

На обновление пяти мастерских колледжа потрачено около 60 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. А в Воронежской области на днях в рамках нацпроекта "Образование" открыли мастерские для обучения молодых строителей. В Россошанский химико-механический техникум поступили наборы электротехники и расходные материалы для передачи таких востребованных на рынке компетенций, как "Облицовка плиткой", "Сантехника и отопление", "Кирпичная кладка", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Малярные и декоративные работы".

30 октября мастерские откроются еще в трех ссузах Воронежской области. Так, в Борисоглебске техникум промышленных и информационных технологий получил технику, мебель и разнообразное ПО, чтобы готовить для бизнеса квалифицированных сисадминов, программистов, веб-дизайнеров и разработчиков мобильных приложений. А вот Бобровский аграрно-индустриальный колледж и Лискинский аграрно-технологический техникум оснастили с прицелом на нужды АПК. В новых мастерских будут изучать агробиотехнологии, ветеринарию, геномную инженерию, сити-фермерство и эксплуатацию сельхозмашин. Это поможет молодым профессионалам пройти практическую подготовку в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia,

К концу 2020 года в регионах будет оборудовано 1400 таких мастерских, а к 2024 году их число увеличится до 5000.