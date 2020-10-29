В ТОСЭР "Рузаевка" пришел 22-й резидент

Реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" вырос до 22. Льготный бизнес-статус получила компания "Офис-Люкс". Соответствующее решение принято Минэкономразвития России.

Как сообщили в Корпорации развития РМ, компания "Офис-Люкс" планирует создать в железнодорожной столице республики предприятие по производству мебели. Общая стоимость проекта - 4,17 миллиона рублей. На новом производстве будет трудоустроен 21 сотрудник.

Напомним, что в конце сентября текущего года реестр резидентов ТОСЭР "Рузаевка" пополнили сразу шесть компаний. В результате реализации новых проектов моногороде будет создано дополнительно 597 новых рабочих мест.

Справка "РГ"

Постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября 2017 года". Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.