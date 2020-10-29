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29.10.2020 11:19
Рубрика: Власть

Глава Тувы встретился с министром просвещения РФ

Текст: Юрий Прокопьев (Кызыл)
Глава Тувы Шолбан Кара-оол обсудил с министром просвещения России Сергеем Кравцовым вопросы реализации намеченных на 2020 год региональных проектов в сфере образования.
Фото: Чингис Саая Фото: Чингис Саая
Фото: Чингис Саая

Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Фото: Чингис Саая
Глава Тувы договорился с инвестором о строительстве ЛЭП и автодороги

- Состоялся разговор с министром просвещения Сергеем Кравцовым, с которым у нас давно сложились хорошие товарищеские отношения еще со времен, когда Сергей Сергеевич возглавлял Рособрнадзор. Он хорошо знает Туву, наши реалии, был в нашей республике, помогал во многом. Как всегда, он выразил поддержку и нашему обновленному составу министерства образования и науки Тувы. Министерство просвещения России готово оказывать всю необходимую методическую помощь в непростых условиях ковидной опасности. Как бы ни было сложно сегодня образованию, качество обучения - это ключевой вопрос. Поэтому договорились, что в республику для оказания практической помощи будет направлен десант опытных специалистов. Будут организованы курсы повышения квалификации наших учителей-предметников в дистанционном формате. Для нас такая поддержка очень важна. В федеральном министерстве хорошо знают и наши проблемы по нехватке школ, по непростым условиям строительства. Обсудили, как совместно добиться исполнения текущей программы национальных проектов. В целом, также мы договорились о проведении в нашей республике мероприятия сибирского значения, - рассказал Шолбан Кара-оол.

Кроме того, глава республики обозначил в разговоре с министром проблемы, которые возникли при строительстве объектов в рамках национальных проектов. Так, обсуждалась возможность дополнительного финансирования строительства общеобразовательной школы на 825 мест, трех детских садов на 280 мест каждый, а также двух ясельных корпусов. На их завершение требуется в общей сложности 305,1 млн рублей.

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