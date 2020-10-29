В Алтайском крае проблемой обеспечения жильем детей-сирот заинтересовались следователи. Они возбудили уголовное дело и теперь выясняют, почему чиновники не торопятся при-обретать положенные квадратные метры для детей-сирот, хотя деньги на это есть, и немалые. В этом году региональные власти должны направить более 1,2 миллиарда рублей на покупку квартир для тех, кто воспитывался без родителей. Но пока из этой суммы в крае потратили менее пятидесяти миллионов. Что мешает вести закупки быстрее? Ведь в очереди на положенные 33 квадратных метра стоят более пяти тысяч молодых людей.

Такая очередь накопилась за долгие годы, когда в регионе не выделяли достаточных средств на предоставление сиротам положенного жилья. В среднем приобретали по 170-250 квартир в год.

При этом число детей, оставшихся без попечения родителей, в крае ежегодно прирастает примерно на четыреста человек. В 2018-м и 2019-м финансирование программы увеличили в два раза, что позволило закупать уже более 400 квартир в год. А в этом году выделили рекордную сумму - 1,2 миллиарда рублей. Учитывая, что по закону сиротам положены однокомнатные квартиры в 30-33 квадратных метра, а стоимость одного "квадрата", установленная минстроем РФ для Алтайского края, составляет 38,3 тысячи рублей, то этих средств должно хватить примерно на 900 квартир.

- Но к сентябрю было реально куплено и передано сиротам только тридцать квартир на 48 миллионов рублей, то есть всего четыре процента от необходимого, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - К октябрю заключили контракты еще на 281 квартиру, но они будут приобретены только в декабре. Когда же чиновники планируют покупать остальные? Ведь если они не успеют освоить все средства, то их придется вернуть в федеральный бюджет, и очередники останутся ни с чем.

Поэтому следственное управление и возбудило уголовное дело о халатности. Подозреваемыми по нему проходят сотрудники регионального жилищного управления (РЖУ) и краевого министерства строительства и ЖКХ. Комментируя ситуацию, в региональном минстрое отметили, что никакого срыва "сиротской" программы нет и все закупки идут по плану.

"Изначально Алтайскому краю выделено 512 миллионов рублей, на которые в этом году необходимо было приобрести не менее 369 квартир. Под эти лимиты уже заключены государственные контракты на поставку 281 жилого помещения на 360,5 миллиона рублей. Целевой показатель, предусмотренный соглашением с минпросвещения РФ, - 199 квартир - выполнен. Проведение закупочных процедур на остальное жилье продолжается. Но в конце августа региону было дополнительно выделено из средств федерального бюджета еще 700 миллионов рублей. Эти средства поступили в середине сентября - за три месяца до окончания финансового года. В результате целевой показатель был увеличен до 757 квартир. Если региональное жилищное управление не успеет провести все конкурсные процедуры, то правительство края обратится в правительство РФ с просьбой использовать эти средства в 2021 году", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Следствию же представители РЖУ и минстроя объяснили проблемы с покупкой квартир тем, что стоимость квадратного метра жилья, установленная для региона на уровне 38,3 тысячи рублей, ниже реальной рыночной цены, которая сегодня превышает 46 тысяч рублей. Кроме того, во многих городах и районах просто нет подходящих под условия программы однокомнатных квартир, поскольку это самый ходовой товар на рынке недвижимости.

Но в следственном управлении уверены: чиновники просто не прилагают должных усилий для того, чтобы решать проблемы, тормозящие реализацию программы. "На краевом уровне можно попытаться законодательно урегулировать многие вопросы, как это делают в других регионах. Например, в Иркутской области использовали маневренный фонд. Можно привлечь строительные компании к сотрудничеству или внедрить краевые жилищные сертификаты для этой категории граждан", - подчеркивают в следкоме.

Эксперты Общероссийского народного фронта, которые уже не первый год отстаивают права детей-сирот на получение жилья, уверены: не все можно решить на региональном уровне.

- Здесь есть системные проблемы, которые требуют федеральных решений, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. - Та же стоимость квадратного метра, которую определяет минстрой России. Нужно дать возможность регионам варьировать ее в зависимости от муниципалитета. А сегодня установлена единая планка для Алтайского края, при этом в Барнауле цена жилья намного выше, а в сельских районах - ниже. Надо разрешить регионам предлагать сиротам жилье в других муниципалитетах, а не только по месту регистрации. Ведь у нас в селах и малых городах зачастую его просто нет. Есть поручение президента о разработке новых механизмов предоставления жилья сиротам. Возможно, это будут сертификаты, но тогда возникает опасность махинаций с ценными бумагами. Надо решать и проблему отсутствия подходящего жилья. Однокомнатных квартир сегодня на рынке не хватает, а если строить дома специально для сирот, то это будут резервации. Выросшим без родителей молодым людям и так сложно социализироваться, а если их заселять в отдельные дома, то это может стать большой проблемой. Некоторые регионы пошли по этому пути и не получили хороших результатов.

Между тем

Чиновники регионального жилищного управления стали фигурантами еще одного уголовного дела о ненадлежащим обеспечении жильем детей-сирот. Следователи выясняют, почему в 2014-2018 годах РЖУ закупило для них квартиры в новостройке, которая не соответствует ни строительным, ни санитарным нормам. В результате более 30 повзрослевших сирот теперь живут в ужасных условиях: в доме идут трещины, на полу скапливается вода и жильцов бьет током. Интересно, что эти квартиры были куплены в те годы, когда экс-руководитель РЖУ использовала мошеннические схемы по приобретению неликвидного жилья через своих риелторов. В прошлом году мошенников осудили, а сироты, по-видимому, так и живут в некачественных квартирах.