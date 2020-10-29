Сегодня в Кемерове начал работу международный форум "АртЦифровизация". Организатором этого масштабного мероприятия, которое будет длиться два дня, выступил Кемеровский союз предпринимателей. Генеральным партнером стала компания Nites Group - крупнейший европейский разработчик инновационных ИТ-решений в сфере сбора и обработки данных. В форуме принимают участие представители пятнадцати регионов России и пяти зарубежных стран.

"АртЦифровизация" - это масштабная площадка для презентации успешно реализованных проектов, отечественных и зарубежных практик в области применения цифровых технологий в культуре и искусстве, проектов креативных индустрий и примеров арт-пространств.

В первый день проведения форума в ходе пленарного заседания представители Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ, Торгово-промышленной палаты России, ведущих международных инновационных компаний и корпораций, эксперты в области цифровизации культурного наследия мирового уровня, главы регионов обсудят реализацию федерального проекта "Цифровая культура" в рамках нацпроектов "Культура" и "Цифровая экономика РФ". Участники форума дадут экспертную оценку поставленным задачам и полученным результатам. Итогом обсуждения станет резолюция - документ рекомендательного характера, который будет направлен в профильные министерства и ведомства.

За два дня на экспертных площадках предполагается обсудить многие вопросы, в том числе роль бизнеса в формировании цифрового культурного наследия, перспективы проведения цифровых аукционов, "реальность vs виртуальность", создание цифрового арт-пространства, опыт art-кластеров Москвы и Калинин-града, диджитализацию искусства, возможности искусственного интеллекта и организацию культурных кластеров в России.

Участники форума представят не только свой опыт осуществления проектов с использованием технологий дополненной реальности в сфере культуры, искусства, культурного туризма, но и сам технологический процесс создания таких проектов. Часть из них будет презентована впервые. По итогам форума предполагается сформировать "Атлас лучших отечественных и зарубежных практик для их продвижения в российских регионах".

Цифровизация все больше затрагивает различные сферы нашей жизни. Музеи, театры, библиотеки, выставки начинают взаимодействовать с посетителями в онлайн- и офлайн-пространствах, используя цифровые технологии. В регионах внедряют технологии виртуальной и дополненной реальности, обращаются к мультимедийным решениям, используют облачные технологии. Однако нельзя воспринимать цифровизацию культуры и искусства исключительно в рамках оцифровки. Это более глубокий и масштабный процесс, который охватывает всю гуманитарную сферу.

Не будет преувеличением сказать, что цифровизация культуры - это важнейший ресурс социально-экономического развития России. А инвестиции в культуру - это инвестиции в социальную сферу страны, в воспитание творческой молодежи, обеспечение занятости через развитие сектора креативных индустрий.