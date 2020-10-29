В Кузбассе оштрафовали предприятие, травившее пчел пестицидами

Мариинский городской суд признал чебулинское сельхозпредприятие "Нива" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере обращения с пестицидами. Неправомерные действия аграриев привели к массовой гибели пчел.

О пчеломоре, накрывшем сразу несколько районов области, "РГ" писала этим летом ("Рапс, два - и обчелся", №185 от 20.08.2020). Тогда за две недели в регионе погибло почти две тысячи пчелосемей. И еще до появления официальной версии случившегося эксперты были уверены, что причина - в нерегламентированном применении высокотоксичных средств для химобработки посевов от вредителей. И вот результаты административного расследования, проведенного в Чебулинском муниципальном округе, подтвердили мнение специалистов.

Оказалось, что 25 июня и 1 июля 2020 года для обработки полей рапса сельхозпредприятие "Нива" применило пестицид "Би-58 Новый", который не прошел в установленном порядке санитарно-эпидемиологическую экспертизу и не был включен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России. А пшеничные поля то же самое агропредприятие 8 июля обработало пестицидом "Колосаль Про", превысив его концентрацию. При норме расхода 0,3-0,4 литра на гектар она составила 0,8 литра. При этом после всех этих мероприятий на границах участков, подвергшихся химическому воздействию, не выставили информационные щиты со словами "Обработано пестицидами" и перечнем мер предосторожности. А соблюсти установленные регламенты применения отравляющих веществ помешало отсутствие контроля метрологических условий перед началом работ. Ни температуру воздуха, ни влажность, ни скорость ветра аграрии не измерили.

Обработчики полей обязаны предупреждать о предстоящем применении пестицидов за три дня. Это условие тоже было нарушено. Оповещение о намеченной на 1-20 июня химобработке полей разместили в местной газете 4 июня. А информация об аналогичных планах на 21-30 июня появилась в газете лишь... 2 июля. Тогда как записи в журнале применения пестицидов гласят, что поля на самом деле начали обрабатывать еще 19 мая, а закончили 31 июля.

Суд признал сельхозпредприятие виновным и, приняв во внимание ряд смягчающих обстоятельств (имущественное и финансовое положение ООО "Нива", а также то, что к административной ответственности оно привлекается впервые), назначил минимальный штраф - десять тысяч рублей.

Кстати

Кузбасский парламент предложил внести поправки в проект федерального закона "О пчеловодстве", прошедшем летом этого года первое чтение в Госдуме РФ. По мнению областных депутатов, необходимо не менее чем за три дня информировать о предстоящей обработке полей пестицидами и ядохимикатами жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от этих полей (в законопроекте - до пяти километров). Другая поправка регламентирует время, на которое может быть остановлен для проверки транспорт, перевозящий пчел. Кузбасские депутаты полагают, что его нельзя задерживать более чем на пятнадцать минут, иначе пчелы прибудут к месту назначения агрессивными и опасными для людей.