В Кузбассе оштрафовали предприятие, травившее пчел пестицидами

Новости

Назван продукт, который зимой спасет от вирусов 07:34
В Минздраве рассказали о сроках завершения роста заболеваемости COVID-19 07:14
Посольство РФ осудило допрос российского журналиста спецслужбами США 07:07
Экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак приговорен к 17 годам тюрьмы 06:40
Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе 06:24
В США исчезли отправленные по почте документы о Байдене и его сыне 06:21
Медведь ранил разносчика газет в Японии 06:04
Самолет Air China из-за пассажирки экстренно приземлился в Ухане 05:50
Китаец попытался попасть в Приамурье по закрытому из-за COVID-19 мосту 05:37
Цукерберг выбрал способ поблагодарить персонал за работу в пандемию 05:28
Бразильские медики выявили случай повторного заражения коронавирусом 05:26
Назван срок подсчета голосов избирателей в Северной Каролине после выборов 04:49
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса 04:31
МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 04:25
Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков 03:54
Российские летчики ликвидировали пожары в горной Латакии 03:42
Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час 03:35
Чрезвычайный комитет ВОЗ оценит ситуацию с распространением COVID-19 в мире 03:12
В небе над Аризоной во время выступления Трампа перехватили самолет 03:02
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные 02:42
Ураган "Зета" вызвал массовые отключения света в Луизиане 02:36
Семак объяснил замену Дзюбы в матче с "Боруссией" 02:22
Еще четыре региона Испании ушли на карантин из-за коронавируса 02:15
Трамп заявил, что не знает написавшего о нем скандальную статью экс-чиновника 02:03
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
29.10.2020 06:31
Рубрика: Происшествия

На опасной "ниве"

В Кузбассе оштрафовали предприятие, травившее пчел пестицидами
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 245(8299)
Мариинский городской суд признал чебулинское сельхозпредприятие "Нива" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере обращения с пестицидами. Неправомерные действия аграриев привели к массовой гибели пчел.

О пчеломоре, накрывшем сразу несколько районов области, "РГ" писала этим летом ("Рапс, два - и обчелся", №185 от 20.08.2020). Тогда за две недели в регионе погибло почти две тысячи пчелосемей. И еще до появления официальной версии случившегося эксперты были уверены, что причина - в нерегламентированном применении высокотоксичных средств для химобработки посевов от вредителей. И вот результаты административного расследования, проведенного в Чебулинском муниципальном округе, подтвердили мнение специалистов.

В Устьянском районе Поморья по решению суда закроют пасеку

Оказалось, что 25 июня и 1 июля 2020 года для обработки полей рапса сельхозпредприятие "Нива" применило пестицид "Би-58 Новый", который не прошел в установленном порядке санитарно-эпидемиологическую экспертизу и не был включен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России. А пшеничные поля то же самое агропредприятие 8 июля обработало пестицидом "Колосаль Про", превысив его концентрацию. При норме расхода 0,3-0,4 литра на гектар она составила 0,8 литра. При этом после всех этих мероприятий на границах участков, подвергшихся химическому воздействию, не выставили информационные щиты со словами "Обработано пестицидами" и перечнем мер предосторожности. А соблюсти установленные регламенты применения отравляющих веществ помешало отсутствие контроля метрологических условий перед началом работ. Ни температуру воздуха, ни влажность, ни скорость ветра аграрии не измерили.

Обработчики полей обязаны предупреждать о предстоящем применении пестицидов за три дня. Это условие тоже было нарушено. Оповещение о намеченной на 1-20 июня химобработке полей разместили в местной газете 4 июня. А информация об аналогичных планах на 21-30 июня появилась в газете лишь... 2 июля. Тогда как записи в журнале применения пестицидов гласят, что поля на самом деле начали обрабатывать еще 19 мая, а закончили 31 июля.

Суд признал сельхозпредприятие виновным и, приняв во внимание ряд смягчающих обстоятельств (имущественное и финансовое положение ООО "Нива", а также то, что к административной ответственности оно привлекается впервые), назначил минимальный штраф - десять тысяч рублей.

Кстати

Кузбасский парламент предложил внести поправки в проект федерального закона "О пчеловодстве", прошедшем летом этого года первое чтение в Госдуме РФ. По мнению областных депутатов, необходимо не менее чем за три дня информировать о предстоящей обработке полей пестицидами и ядохимикатами жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров от этих полей (в законопроекте - до пяти километров). Другая поправка регламентирует время, на которое может быть остановлен для проверки транспорт, перевозящий пчел. Кузбасские депутаты полагают, что его нельзя задерживать более чем на пятнадцать минут, иначе пчелы прибудут к месту назначения агрессивными и опасными для людей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе
Инфекционист назвал общие черты "испанки" и коронавируса
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные
Путин рассказал о волнах коронавируса
Макрон выступил за диалог с Россией
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей