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29.10.2020 20:32
Рубрика: Общество

Книга с меткой

В Кузбассе заработала умная библиотека
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Взять нужные книги и вернуть прочитанные теперь можно и без участия библиотекаря. Такие возможности читателям и сотрудникам Государственной научной библиотеки Кузбасса имени Василия Федорова подарил новый технологический комплекс под названием "Умная библиотека". Он обошелся в девять миллионов рублей из регионального бюджета по госпрограмме "Культура Кузбасса".
Для стерилизации книжку достаточно на 30 секунд поместить в аппарат, внешне чем-то напоминающий холодильник. Фото: Юлия Потапова Для стерилизации книжку достаточно на 30 секунд поместить в аппарат, внешне чем-то напоминающий холодильник. Фото: Юлия Потапова
Для стерилизации книжку достаточно на 30 секунд поместить в аппарат, внешне чем-то напоминающий холодильник. Фото: Юлия Потапова

В основе проекта - радиочастотная идентификация (RFID), благодаря которой контролируется весь процесс пользования фондами. Начиная от записи каждой книги и ее выдачи на абонементе и заканчивая возвратом, инвентаризацией книгохранилища и поиском неверно размещенных экземпляров.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Вы приходите в читальный зал, где вся литература на виду, в открытом доступе, а не хранится под замком. И самостоятельно выбираете нужные вам книги, каждая из которых снабжена радиочастотной меткой, - рассказывает замдиректора библиотеки Наталья Майнгардт. - Записываете их с помощью станции, вставив читательский билет в картоприемник и выполняя голосовые команды "Положите книги на полку", "Нажмите "Взять", "Записать"" и так далее. Читательские билеты у нас электронные, со штрихкодом. Но сейчас заменяем их на новые, которые не требуется прикладывать к считывающему устройству на "вертушке" при входе. А вынести из библиотеки книгу, которая по какой-либо причине не была занесена в формуляр, не дадут противокражные ворота. Любой несанкционированный вынос будет сопровождаться световым сигналом, что заставит читателя вернуться к станции.

С ее помощью можно зарегистрировать сразу пять книжек. А сдать прочитанные можно, и вовсе не заходя за "вертушку". Даже поздно вечером, когда рабочий день у библиотекарей закончился и в здании не осталось никого, кроме охранника. На входе смарт-бокс. Вставляешь читательский билет, "шторка" открывается, кладешь книжки по очереди в корзину "с двойным дном". Ну а книжки, как только их в боксе накопится больше пятидесяти, дежурный библиотекарь отправит на стерилизацию.

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