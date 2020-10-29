В Новосибирской области усилили службу "Единой регистратуры - 124"

Количество работников "Единой регистратуры", позвонить в которую можно по телефону "124", увеличилось в два раза - на тридцать человек. Такое решение принято минздравом региона, чтобы сократить временя дозвона.

- Мы понимаем, под какой нагрузкой находятся службы "03", "112" и "124", поэтому это направление будет усилено. Дополнительно усиливается работа по службе "03" - обучено еще 15 человек, которые будут обслуживать звонки. Кроме того, вчера есть договоренность об усилении ординаторами медуниверситета первичного звена системы здравоохранения, - сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Руководитель ведомства также отметил, что на внеочередном заседании регионального правительства решено дополнительно закупить 300 концентраторов кислорода и почти 15 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19.

В областном минздраве сообщили, что все ковидные госпитали, перепрофилированные из медучреждений, в летний период были оснащены проводным кислородом. Летом же дополнительно были закуплены 470 концентраторов кислорода, которые находились в резервном центре для того, чтобы в случае необходимости их можно было применить для оказания медицинской помощи.

- Сейчас мы перепрофилируем новые медицинские учреждения под госпитали, и как раз туда направлены эти кислородные концентраторы, - подчеркнул министр.

Также министерство здравоохранения области сообщает об усилении первичного звена здравоохранения.

Справка "РГ"

По данным оперативного штаба, на утро 29 октября в регионе выявлено 16 939 случаев заболевания коронавирусом. Более 14 тысяч пациентов выздоровели. Всего в регионе сделано 693,3 тысячи тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 3 562 жителей региона, 53 823 человека сняты с меднаблюдения.