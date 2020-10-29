Томские ученые предложили экологически чистую замену бурому углю и одновременно способ утилизировать опасные торфяники, создающие угрозу возгорания вблизи крупных городов. Торф, по мнению специалистов, может стать основой биоэнергетики, причем сжигать его можно будет в тех же самых печах котельных и ТЭЦ, которые сегодня работают на угле.

Как рассказал "РГ" научный сотрудник Научно-образовательного центра им. И. Н. Бутакова ТПУ Роман Табакаев, торф является высокозольным веществом, что серьезно снижает теплоту сгорания и снижает КПД котельной. Виной зольности на уровне 20 процентов служит минеральная составляющая торфа. Но томские ученые нашли способ очистки торфа от минералов. При помощи центрифуги специалисты смогли обеспечить разделение торфа на тяжелую и легкую фракции. Основу первой составляют минеральные вещества, а вот легкая фракция - уже готовое для сжигания биотопливо.

Разделение в центрифуге происходит за счет центробежных сил в жидкой среде, плотность которой позволяет "настраивать" параметры разделения торфа в зависимости от его особенностей, различных для каждого региона.

- Сейчас утилизация торфа практически не применяется, это создает большую проблему, - подчеркивает Роман Табакаев. - Например, в Томской области одна из строительных компаний добывает щебень, а он залегает под слоем торфа, который поднимают и оставляют на хранение в отвалах, где его влажность со временем уменьшается. Он попросту сохнет и становится пожароопасным. Вместо этого мы предлагаем использовать его в энергетике как альтернативу углю. Отделив легкую фракцию торфа, мы получаем топливо с нормальной теплотой сгорания и низкой зольностью.

По словам ученого, единственный минус такого топлива в том, что оно будет несколько дороже угля. Кстати, и минеральную составляющую можно пустить в дело - к примеру, использовать в качестве сорбента для очистки воды.

Исследование томских ученых может сделать отличным биотопливом и отруби.

- В необработанном виде зола из них плавится, затем затвердевает, и на поверхностях нагрева скапливается вещество, напоминающее жидкое стекло, - поясняет Роман Табакаев. - Оно конденсируется на поверхности котельного оборудования, и его жизненный цикл значительно сокращается. При этом отруби сами по себе являются низкозольными. Мы выяснили, что если добавить к ним в небольшом количестве торф, богатый карбонадом кальция, то опять же получаем эффективное топливо с хорошей теплотой сгорания, которое при этом не спекается.