В Томске ресторанам компенсируют расходы на доставку еды клиентам

Томские власти приняли решение о выплате компенсаций для местных кафе и ресторанов. Заведениям возместят затраты на коммунальные услуги и доставку еды до клиентов.

Томский рынок общепита особенно пострадал в период пандемии. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, предприниматели понесли колоссальные финансовые потери. Залы ресторанов и кафе были закрыты для посетителей более четырех месяцев. Летние веранды, которые разрешили открыть в июле, не спасли ситуацию. Выручка в общепите упала более чем в 10 раз.

- В регионе работают порядка 800 ресторанов, кафе, закусочных, столовых с залами обслуживания. Практически все они показывают убыток. Редко кому удалось выйти в ноль. Некоторым заведениям пришлось закрыться, - рассказала "РГ" руководитель департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, предпринимателям пришлось срочно переформатировать бизнес и освоить обслуживание клиентов на дому. Рестораторы в срочном порядке разрабатывали специальное меню и заключали договора с крупнейшими агрегаторами по доставке еды.

- Сегодня около сотни томских ресторанов и кафе пользуются услугами федерального сервиса Яндекс. Еда, еще пятьдесят - услугами Delivery Club, - говорит Наталия Забавнова.

По словам предпринимателей, комиссия агрегатора составляет 20-35 процентов от стоимости заказа. Это существенная сумма. К примеру, если клиент заказывает три пиццы стоимостью в одну тысячу рублей, то триста рублей заберет себе курьерская служба.

Однако собственники заведений вынуждены соглашаться на такие условия. Ведь доставка готовых блюд позволяет в первую очередь сохранить коллектив. Трудовой ресурс сегодня - это одна из основных проблем сферы услуг. В период пандемии в отрасли наблюдается серьезная кадровая ротация. Отправленные в отпуска без содержания повара, бармены и официанты уезжают в другие регионы либо вообще меняют профессию. Часть заведений до сих пор не может открыться после вынужденного простоя, так как не может набрать персонал. Штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области считает, что меры поддержки помогут рестораторам сохранить бизнес и вновь встать на ноги.

- Томские заведения общепита пережили непростое время первой волны пандемии? и власть готова поддержать предприятия, использующие новые форматы работы, - сообщил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

За счет средств областного бюджета предприятиям общественного питания планируется возместить затраты на агрегаторов за апрель-август. Кафе и ресторанам субсидируют не более 50 процентов расходов на такие сервисы, при этом сумма компенсации не должна превышать 100 тысяч рублей.

- Мы начали сотрудничать с федеральными сервисами по доставке еды одними из первых в регионе, - поделилась с "РГ" директор томских кондитерских "Торта" и кафе "Гости" Оксана Березина. - Оплата за услуги агрегаторов действительно "съедает" практически весь наш заработок, но другого выхода сейчас нет. Собственная курьерская служба пока не может справиться со всем потоком заказов, не хватает рабочих рук. Поэтому субсидия из бюджета будет для нас очень востребованной. Это позволит нам погасить половину суммы за аренду помещений.

Из бюджета региона общепиту, сотрудничающему с агрегаторами, будет выделено около 5 миллионов рублей. По предварительным данным, на получение субсидий уже претендует около 50 заведений. Кафе и рестораны также могут получить субсидии на оплату коммунальных услуг. Компенсация по линии ЖКХ будет выплачена предпринимателям за весь период самоизоляции, объявленной в регионе.