Караканскому бору в Новосибирской области придадут особый природоохранный статус - природного парка. Правительство региона утвердило дорожную карту, предстоит графическое описание границ парка, его функциональных зон и охранной зоны.

Для жителей юга Западной Сибири Караканский бор интересен с разных точек зрения. Это сосновый лес, расположенный в основном в Ордынском, частично - в Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области и Каменском районе Алтайского края. Живописный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища почти на сто километров. В бору встречается не менее тридцати видов животных и растений, нуждающихся в охране и занесенных в федеральную и региональную Красные книги.

Здесь традиционно ведется интенсивное лесное хозяйство, при этом в бору любят отдыхать новосибирцы и жители других регионов. В летний сезон сюда приезжают на легковых автомобилях до пятнадцати тысяч туристов. Самая привлекательная для них - прибрежная полоса Обского водохранилища.

В последние годы стали очевидны проблемы, связанные с антропогенной нагрузкой на Каракан. Спелый лес рубят уже непосредственно в местах отдыха людей или совсем рядом. Заготовка древесины не приносит большого дохода региональному бюджету, но тормозит развитие туризма.

При этом дикий туризм тоже принял угрожающие для бора масштабы. Вывоз бытового мусора не организован, приведением территории в порядок занимаются в основном добровольцы.

Идее придания Караканскому бору особого статуса уже четверть века. Группа исследователей Сибирского отделения РАН настаивает на создании природного парка в границах так называемого "Большого Каракана". В него входит не только сам бор, но и водосборный бассейн караканских речек. Это примерно 320 тысяч гектаров в границах Новосибирской области. В таком случае, считаю, будет обеспечена географическая и экологическая целостность природного парка и увеличено его биологическое разнообразие за счет степных и лесостепных видов.

В 1996 году для сохранения уникального приобского бора на площади 98 тысяч гектаров предложили создать национальный парк. Аргументов в пользу федерального статуса, увы, не хватило - то ли и вправду объект "не дотянул", то ли инициативу плохо обосновали. Работа продолжилась в конце "нулевых", когда к обследованию территории подключилась команда ученых СО РАН и Сиб-экоцентра, а к продвижению - депутаты и администрация Ордынского района.

Почему природный парк, а не, например, заказник или памятник природы? В Новосибирской области 24 заказника регионального значения. Они занимают 99,7 процента общей площади охраняемых природных территорий региона. В заказниках разрешены многие виды хозяйственной деятельности - например, те же рубки, но не предусмотрен туризм.

При выборе категории учитываются такие факторы как природная ценность, сложившееся природопользование, рекреационная нагрузка. С этой точки зрения Каракану не подходят ни заказник, ни памятник природы.

Особенность последних лет - растущее противоречие между видами лесопользования. Людям, приезжающим в Каракан отдыхать, хочется увидеть нетронутую природу, могучие сосны, собирать ягоды и грибы. Арендаторы лесного фонда, согласно своим планам, рубят "спелые и перестойные насаждения". Сейчас лесосеки уже подступают к местам, где живут и отдыхают люди, что вызывает у них вопросы и резонное возмущение. Основные арендованные "запасы на будущее" сосредоточены в южной, наиболее ценной в природоохранном отношении, части бора.

Глава региона Андрей Травников заявил, что при создании природного парка нельзя забывать про интересы бизнеса, который уже сформировался вокруг этой территории. Все верно. Однако планы бизнеса на освоение ресурсов территории должны быть скорректированы с учетом оценки экосистемных услуг и сложившихся противоречий, исходя из нового видения будущего караканского правобережья. В первую очередь должны быть внесены изменения в Лесной план, который в нынешнем виде не предусматривает рекреационного и туристического развития Каракана.

Выскажу крамольную мысль: может быть, правильнее и дальновиднее будет полностью пересмотреть назначение Караканского бора и отказаться от рубок спелых и перестойных насаждений ради реализации природоохранных и рекреационных задач, оставив только минимальные санитарные рубки?

Каким должен быть природный парк? Во-первых, большим по площади, с экологическим обоснованием границ. Во-вторых, правильно зонированным. Зоны могут быть самые разные - особой охраны, природного туризма, ограниченного хозяйственного использования и экологической реставрации. Для каждой необходимо разработать свой режим использования, а в целом ввести запрет на деятельность, влекущую изменение исторически сложившегося природного ландшафта.

С приданием статуса природного парка активнее будут решаться застарелые проблемы типа утилизации отходов, замусоривания лесов и разрушения береговой линии. Беря на себя ответственность за территорию, региональные власти вправе использовать доступные по закону способы обеспечения своей природоохранной и просветительской деятельности. Например, вводя обоснованную плату за пребывание на территории парка и предоставляя взамен обустроенные для отдыха граждан места и другие услуги.

В этом смысле стоит ориентироваться на лучший опыт. В Красноярском крае пятнадцать лет назад создали природный парк "Ергаки", которым гордятся не только сибиряки, но и вся страна. Это узнаваемый бренд как региона, так и Сибири в целом. Для Каракана варианты бренда также лежат на поверхности. Один из них - "Каракан как природная территория здоровья".

От того, состоится или нет природный парк, скорее всего, будет зависеть судьба караканского кластера, который может стать заметной частью программы развития туризма и туристской деятельности. С ней правительство Новосибирской области связывает определенные надежды на повышение инвестиционной привлекательности региона.