Жители северного района Омской области остались без газа

В канун зимы жителей Тарского района отключили от подачи природного газа. Причина - низкое давление в газодобывающих скважинах. В свое время северян активно агитировали подключаться к источникам голубого топлива, а сейчас советуют запасаться дровами и углем.

О том, что газ может внезапно иссякнуть, северян предупредили заранее. При этом им настоятельно рекомендовали обзавестись альтернативными источниками отопления. И они, судя по всему, подстраховались.

"25 октября к 18 часам на территории райцентра осталось без газа 207 домов, в том числе два двухэтажных, в которых проживает 661 человек, из них 153 ребенка. У всех имеются резервные источники тепла и запас топлива", - сообщили в Единой диспетчерской службе Тарского района.

По официальной информации, причина катаклизма - снижение устьевых давлений в добывающих скважинах NN110 и 5 на Тевризском газоконденсатном месторождении. В результате частичного отключения газорегуляторного пункта подача природного топлива потребителям Тары и села Чекрушево была прекращена.

Жители, которым газификация влетела в копеечку, в шоке.

- Затраты на котел, трубы, краны, разводку, вентиляцию, внутридомовой газопровод, реконструкцию помещения, технологическое подключение обошлись нам более чем в сто тысяч рублей, - возмущается тарчанин Александр Кошелев. - Зачем все это, если газа нет?

Теперь дорогое оборудование может пригодиться разве что для функционирования кухонных плит. "Газоснабжение для приготовления пищи будет восстановлено. Для этого граждане должны допустить специалистов службы до своего газового оборудования", - пообещали в ОАО "Тевризнефтегаз".

Сейчас на территории Чекрушанского сельского поселения, куда подача голубого топлива прекращена полностью, местные власти ввели режим повышенной готовности. По словам жителей, в диспетчерской поставщика газа им заявили, что снабжение отключили на всю зиму.

В региональном правительстве сообщили, что жителям северных районов, оставшихся без газа и не имеющим в доме печи, будет оказана поддержка. Они получат в безвозмездное пользование отопительное оборудование и топливо за счет бюджетных средств.

Кстати

Стоит сказать, что Тевризское месторождение и прежде не считалось надежным источником. Восемь лет назад среди зимы из-за истощения скважины пришлось отключить от природного газа три северных района Омской области. В нынешнем январе ситуация в Тевризском, Знаменском и Тарском районах повторилась. Давление в газопроводе упало до критических отметок, подача природного топлива в сельские дома полностью прекратилась. Абонентов, не имеющих альтернативных источников тепла, пришлось временно разместить на местной базе отдыха.