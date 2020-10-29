Жителя Новосибирска посадили на 2 года за запрещенное тату

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Алексея Куниевского к двум годам лишения свободы за публичные призывы к экстремизму.

Неоднократно судимый житель Новосибирска набил на шее запрещенную в России татуировку и выложил фотографии в социальные сети. Снимками заинтересовались силовики. Четыре цифры, выстроенные в определенном порядке, относятся к националистической и экстремистской символике, использование которой преследуется по закону. В отношении Куниевского возбудили уголовное дело.

- Куниевский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 УК РФ, в соответствии с санкцией которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, - сообщает Ленинский районный суд.

Подсудимого также на два года лишили права занимать должности на государственной службе.

В настоящее время Куниевский уже отбывает срок в колонии по приговору Советского районного суда за тяжкое причинение вреда здоровью. Поэтому по совокупности преступлений ему придется провести в местах лишения свободы пять лет.