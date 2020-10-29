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29.10.2020 20:13
Рубрика: Экономика

Первым делом самолеты

Дагестанский завод обзавелся своей авиакомпанией
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Легкомоторные самолеты окажут помощь сельскому хозяйству, будут задействованы в перевозках грузов и пассажиров и помогут развивать парашютный и экстремальный виды спорта.

Такие цели ставит Кизлярский электромеханический завод, создавая свою авиакомпанию. Предприятие в основном задействовано на выпуске продукции для оборонной промышленности. Но несколько лет назад оно приступило к реализации, казалось, несбыточной идеи - производства своих легкомоторных самолетов. Многоцелевой четырехместный МАИ-411 после испытаний получил сертификат летной годности. На авиасалоне МАКС его высоко оценили специалисты.

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Самолет можно использовать для нужд МЧС, в авиаперевозках, для обучения летного состава, воздушного патрулирования. По словам директора предприятия Ибрагима Ахматова, самолет неприхотлив в использовании, его можно посадить практически на любой грунт. Воздушное судно оборудовано спасательной системой, что позволяет при аварийной ситуации спустить его на землю на парашюте.

Созданная авиакомпания получила уже сертификат эксплуатанта. Помимо МАИ-411 в ее парке есть другие самолеты - закуплены три Ан-2. В Кизляре оборудована взлетно-посадочная полоса длиной полтора километра. Ан-2 уже выполнил тестовый полет в село Мачада Шамильского района, где на высоте 2200 метров построена самая высокогорная взлетно-посадочная полоса в стране.

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