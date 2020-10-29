В Ингушетии подросток на Porsche Cayenne протаранил полицейские машины

В Ингушетии подросток на Porsche Cayenne протаранил несколько патрульных машин полиции. Трое правоохранителей получили ранения, сообщает МВД Ингушетии.

Инцидент начался с того, как сотрудники полиции возле села Экажево пытались остановить нарушившую правила дорожного движения иномарку. Но водитель не подчинился и на большой скорости скрылся от силовиков.

При этом он протаранил находившиеся на обочине два полицейских служебных автомобиля. В результате трое стражей порядка получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По данным МВД Ингушетии, нарушитель в тот же вечер сам явился с повинной в ОМВД по Назрановскому району. Им оказался 15-летний житель села Сурхахи. Он указал, где находится Porsche Cayenne. Как выяснилось, автомобиль имел подложные номерные знаки. Следователи выясняют, кому принадлежала иномарка, и как она оказалась у подростка.