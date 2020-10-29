В КБР пенсионерка во время уборки нашла боеприпасы 1964 года

Пожилая жительница города Прохладный в Кабардино-Балкарии сдала полицейским найденные в собственном доме патроны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике, боеприпасы хранились в подвале больше 50 лет.

- 61-летняя женщина нашла бумажные коробки с патронами во время уборки подвального помещения. Сотрудники полиции изъяли 21 заводскую упаковку со спортивно-охотничьими патронами, всего 1050 единиц. Согласно надписи на упаковке, дата изготовления боеприпасов - 1964 год, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты провели баллистическую экспертизу и подтвердили, что обнаруженные боеприпасы подходят для нарезного оружия и до сих пор пригодны для стрельбы. Пенсионерка предположила, что патроны могли остаться от ее отца, который скончался в 1976 году.

Теперь женщину ждет награда, которая положена за добровольно сданные боеприпасы. По постановлению Правительства КБР "Об организации добровольной сдачи гражданами находящихся в незаконном обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", за каждый сданный патрон положено выплатить 10 рублей.