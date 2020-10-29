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29.10.2020 10:21
Рубрика: Происшествия

Новгородского замминистра экологии обвинили в ущербе на 246 млн рублей

Текст: Вера Черенева

В Новгородской области в суд передано уголовное дело в отношении замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Чиновнику вменяют злоупотребление полномочиями, из-за которых бюджетной системе был нанесен ущерб в размере 246 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Из обвинительного заключения следует, что с 2012 года на протяжении пяти лет заммнистра обязывал своих подчиненных указывать в докладах для Минпромторга России, что проект "Крестецкий лесопромышленный комплекс" успешно работает.

Правда, у этого инвестпроекта имелись нарушения, и следователи полагают, что замминистра об этом знал, но никаких предложений по исправлению ситуации не вносил. Также чиновнику вменяют то, что он не контролировал ход реализации инвестпроекта и видел все проблемы, но не пытался исключить его из перечня приоритетных. К слову, инвестпроекты, которые признаны приоритетными, получают существенные налоговые преференции.

Тучи над проектом "Крестецкий лесопромышленный комплекс" начали сгущаться в 2016 году. Выяснилось, что предприятие заключило договор на аренду лесных участков на территории семи районов Новгородской области, заготовило древесину по льготной цене, а других своих обязательств не выполнило. Весной 2016 года предприятие исключили из числа приоритетных, там сменилось руководство, а год спустя на бывшего генерального директора предприятия завели уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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