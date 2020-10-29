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29.10.2020 14:35

Петербуржцам окажут психологическую поддержку при трудоустройстве

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Каждому, кто хотя бы раз искал работу, знакомы неуверенность при составлении резюме или волнение перед собеседованием. Между тем в подобных ситуациях можно научиться вести себя правильно, или, как говорят специалисты, улучшить навыки самопрезентации. Сегодня в Санкт-Петербурге такая услуга доступна бесплатно при содействии городского Центра занятости населения (ЦЗН). Проект назвали #яищусвоюработу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подобрать вакансию или образовательную программу вообще-то можно самостоятельно на сайте центра или с помощью специалиста. Однако иногда соискатель сомневается в своих силах занять ту или иную должность или даже в том, а свое ли дело жизни он выбирает. Помочь может психологическое консультирование.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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- Эту работу мы начали с помощью волонтеров в начале года, - рассказывает начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Ольга Чернаус. - Состоялось уже пять встреч #яищусвоюработу, три из которых онлайн, и все они ориентированы на адаптацию соискателей в условиях существующего рынка труда.

Работа ведется в группах. Как поясняет специалист, это дает дополнительный эффект: человек понимает, что он в подобной сложной ситуации не один, а зачастую - что у других проблемы еще серьезнее. Кроме того, технологические приемы одинаковы для всех: составляете вы резюме на должность руководителя или рядового сотрудника.

Инициатором проекта стала PR-менеджер и гештальт-терапевт Анастасия Морозова, которая со времен учебы в Московском гештальт-институте хотела помогать людям искать свое профессиональное предназначение, дело жизни, работу мечты. У нее самой большой опыт трудоустройства в разных городах, так как муж был военным, и даже имелся свой небольшой бизнес.

Мне хорошо знакомы и методы рекрутеров, и необходимая внутренняя опора на себя в поиске места работы, - поясняет Анастасия, - поэтому мы касаемся самых главных тем - того, что у людей болит.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Вместе с коллегой Юлианной Багирян - которая тоже гештальт-терапевт, а еще бизнес-тренер и менеджер по коммуникациям - она проводит тренинги и консультации, работая в первую очередь с проблемами, страхами, жизненными обстоятельствами участников проекта - тем багажом, который каждый соискатель несет к новому месту работы, - которые могут помешать. Отдельное внимание - ситуациям с заниженной самооценкой (страшно или даже неприлично претендовать на более высокую зарплату или должность) и умению привлекать внимание к своим сильным сторонам. Например, по мнению Морозовой, сегодня работодатель все больше внимания уделяет разделу резюме "О себе", стараясь найти человека, "который будет резонировать". Однако большинство из нас пишут там стандартное "коммуникабелен и стрессоустойчив", поэтому резюме остается без отклика.

- Мы отдельно проработали, что не надо стесняться и обязательно стоит рассказать, что вы хорошо уживаетесь в коллективе или очень быстро и без ошибок формируете квартальный отчет, - поясняет терапевт, - ведь это как надо собраться, чтобы, не отвлекаясь, делать большой объем сложной работы. После обсуждения новых и старых вариантов все признали повышение привлекательности.

Фото: Архив КМЗ
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Юлианна в свою очередь отмечает, что они с коллегой работают и с теми, кто хочет сменить сферу деятельности: "Что было, что есть, чего хочется". Иногда в буквальном смысле помогая участникам проекта спуститься с небес на землю. Например, когда работу приходится искать бывшим руководителям после 10-20 лет в одном кресле, которые совершенно не ориентируются ни на рынке труда, ни в общей ситуации. Здесь психологическая терапия дает осознать реальные возможности. Деятельность в группе и сравнение себя с другими в этом тоже помогает.

Проработать свою ситуацию с волонтерами может любой желающий, а не только петербуржцы, официально зарегистрированные в качестве безработных. Однако на вебинар нужно записаться, для чего сначала создать личный кабинет на сайте ЦЗН. Присоединиться к проекту можно также через группу VK, где размещаются анонсы встреч с гештальт-терапевтами. Очередное занятие запланировано в конце ноября. По словам Юлианы Багирян, его основной темой может стать поиск работы в условиях противоэпидемических ограничений.

Получить психологическую помощь в процессе трудоустройства можно также в группе "Экспертная площадка Службы занятости населения" VK, где каждую пятницу проходят семинары на разные темы. Ведет их Ольга Чернаус, которая в режиме прямого эфира обсуждает с участниками встречи наиболее востребованные темы о трудоустройстве. Планируется, что в ближайшее время к обсуждению пригласят Анастасию Морозову и Юлианну Багирян.

Кстати

Записаться на психологическое консультирование по вопросам трудоустройства можно также на сайте Службы занятости населения Санкт-Петербурга.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Все о трудоустройстве в Петербурге

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