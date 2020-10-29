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29.10.2020 12:32
Рубрика: Общество

Петербуржцы смогут сказать спасибо детским врачам

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

С 1 по 30 ноября в Северной столице пройдет ежегодный конкурс народного признания "Наш Любимый Врач", в котором примут участие более двух тысяч педиатров и детских врачей - специалистов лечебно-профилактических учреждений города.

Фото: iStock
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- Цель конкурса - повышение престижа детского доктора, доверия к его труду. Важно с детства прививать уважение к врачу. А что касается взрослых, то решающую роль играет факт, смог ли доктор найти контакт не только с ребенком, но и с его родственниками. От этого зависит, насколько четко будут выполняться предписания доктора, - пояснил Владимир Жолобов, вице-президент РОО "Врачи Санкт-Петербурга" - организации, под эгидой которой проходит этот конкурс.

В рамках конкурса не оцениваются профессиональные качества докторов, и не выбирается лучший. Победитель получает статус "Самого любимого врача". При этом остальные конкурсанты автоматически станут "любимыми врачами", потому что в их поддержку будут сказаны теплые слова от пациентов.

Взрослые смогут выразить слова благодарности любому доктору, рассказать историю выздоровления ребенка. А дети смогут поддержать врача рисунком на медицинскую тему. Все эти действия будут конвертироваться на портале нашлюбимыйврач.рф в баллы, тем самым формируя рейтинг врача. Творческие работы детей автоматически попадут в раздел "Галерея" и будут дополнительно участвовать в конкурсе детского рисунка. Все юные художники получат сертификат.

На церемонии подведения итогов будут награждены 20 детских врачей (10 педиатров и 10 врачей-специалистов, набравших самые высокие баллы) и 10 ребят, ставших победителями в конкурсе рисунка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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