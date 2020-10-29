Стала известна программа чартерных туров в Мурманскую область на новогодние каникулы, которые организует правительство региона совместно с одним из крупных туроператоров.

- Программа для туристов - это обзорная городская экскурсия с посещением первого в мире атомного музея-ледокола "Ленин", подводной лодки К-21 в Североморске, а также поездка в Лапландский заповедник, саамскую деревню в этнографическом музее под открытым небом "Самь Сыйт", парк активного отдыха "Северное сияние" и Хаски-парк, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Нынешней зимой и в предстоящий летний сезон в регионы России будут запущены новые чартеры, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В топ приоритетных направлений для туристов, наряду с Бурятией (озеро Байкал) и Кемеровской областью (горнолыжный курорт Шерегеш) вошла Мурманская область, известная многочисленными достопримечательностями арктической природы и горнолыжными курортами в Хибинских горах.

По словам генерального директора компании-туроператора Тараса Димуры, чартерные рейсы для туристов в Заполярье будут действовать с 26 декабря 2020 года по 27 марта 2021 года.