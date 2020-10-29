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29.10.2020 15:23
Рубрика: Экономика

Стала известна программа чартерных туров в Мурманскую область

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

Стала известна программа чартерных туров в Мурманскую область на новогодние каникулы, которые организует правительство региона совместно с одним из крупных туроператоров.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Ростуризме сообщили о запуске новых чартеров по России

- Программа для туристов - это обзорная городская экскурсия с посещением первого в мире атомного музея-ледокола "Ленин", подводной лодки К-21 в Североморске, а также поездка в Лапландский заповедник, саамскую деревню в этнографическом музее под открытым небом "Самь Сыйт", парк активного отдыха "Северное сияние" и Хаски-парк, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Нынешней зимой и в предстоящий летний сезон в регионы России будут запущены новые чартеры, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В топ приоритетных направлений для туристов, наряду с Бурятией (озеро Байкал) и Кемеровской областью (горнолыжный курорт Шерегеш) вошла Мурманская область, известная многочисленными достопримечательностями арктической природы и горнолыжными курортами в Хибинских горах.

По словам генерального директора компании-туроператора Тараса Димуры, чартерные рейсы для туристов в Заполярье будут действовать с 26 декабря 2020 года по 27 марта 2021 года.

В регионах Экономика Туризм Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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