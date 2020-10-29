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29.10.2020 18:02
Рубрика: Общество

Условно осужденным жителям Мурманска предложили стать волонтерами

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Мурманской епархии Фото: Пресс-служба Мурманской епархии
Фото: Пресс-служба Мурманской епархии

Условно осужденные граждане могут стать волонтерами Мурманского благотворительного фонда "Добрый мир" на период своего испытательного срока. Эта возможность появилась благодаря недавно подписанному соглашению о сотрудничестве фонда с Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Мурманской области, сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Доброму миру" очень нужны повара и их помощники, строители-ремонтники, грузчики, водители с машинами, сотрудники пунктов раздачи бесплатного питания.

- Для многих из условно осужденных горожан - это шанс посмотреть на себя с другой стороны, помочь другим, почувствовать радость от этого, чтобы не очерстветь сердцем, - пояснил руководитель фонда "Добрый Мир", пономарь храма "Спас на Водах" Алексей Пенкин. - Кроме того, это возможность получить досрочную отмену условного осуждения со снятием судимости. По закону они могут заслужить такое прощение если будут заниматься общественно-полезными делами, иметь положительные характеристики и благодарственные письма.

Первый кандидат уже подобран инспекторами УИН и направлен помогать готовить горячие обеды в рамках главной благотворительной акции фонда "Добрый обед". Раз в неделю, по воскресеньям, "добромировцы" кормят бездомных и малоообеспеченных граждан в трех местах Мурманска и в соседней Коле.

По словам Алексея Пенкина, фонд намерен в будущем привлекать в качестве волонтеров тех, кто осужден на исправительные общественные работы. Кроме этого, "Добрый мир" намерен подписать соглашение с воспитательным управлением УФСИН России по Мурманской области. Активисты фонда будут выезжать в колонии и рассказывать осужденным о своей деятельности, информировать о вариантах получения поддержки после освобождения и возможностях стать волонтерами, а также сообщать о местах предоставления горячего питания на случай, если кто-то окажется на улице или без средств к существованию.

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