Условно осужденным жителям Мурманска предложили стать волонтерами

Условно осужденные граждане могут стать волонтерами Мурманского благотворительного фонда "Добрый мир" на период своего испытательного срока. Эта возможность появилась благодаря недавно подписанному соглашению о сотрудничестве фонда с Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Мурманской области, сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

"Доброму миру" очень нужны повара и их помощники, строители-ремонтники, грузчики, водители с машинами, сотрудники пунктов раздачи бесплатного питания.

- Для многих из условно осужденных горожан - это шанс посмотреть на себя с другой стороны, помочь другим, почувствовать радость от этого, чтобы не очерстветь сердцем, - пояснил руководитель фонда "Добрый Мир", пономарь храма "Спас на Водах" Алексей Пенкин. - Кроме того, это возможность получить досрочную отмену условного осуждения со снятием судимости. По закону они могут заслужить такое прощение если будут заниматься общественно-полезными делами, иметь положительные характеристики и благодарственные письма.

Первый кандидат уже подобран инспекторами УИН и направлен помогать готовить горячие обеды в рамках главной благотворительной акции фонда "Добрый обед". Раз в неделю, по воскресеньям, "добромировцы" кормят бездомных и малоообеспеченных граждан в трех местах Мурманска и в соседней Коле.

По словам Алексея Пенкина, фонд намерен в будущем привлекать в качестве волонтеров тех, кто осужден на исправительные общественные работы. Кроме этого, "Добрый мир" намерен подписать соглашение с воспитательным управлением УФСИН России по Мурманской области. Активисты фонда будут выезжать в колонии и рассказывать осужденным о своей деятельности, информировать о вариантах получения поддержки после освобождения и возможностях стать волонтерами, а также сообщать о местах предоставления горячего питания на случай, если кто-то окажется на улице или без средств к существованию.