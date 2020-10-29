В Коми три человека погибли и двое пострадали в ДТП

В Республике Коми произошла авария, в результате которой три человека погибли, еще двое были госпитализированы. Об этом "РГ" сообщили в республиканском УГИБДД.

Машины столкнулись на дороге Печора - Кедровый Шор. Один автомобиль двигался в сторону Печоры, другой - в обратном направлении. По невыясненным пока причинам они не смогли разъехаться.

При столкновении погибли водитель и пассажирка иномарки, а также еще один человек из отечественной машины. Двоих участников ДТП с различными травмами доставили в больницу.

На месте работали спасатели. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины аварии.